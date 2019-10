Marek Kondrat: Wnuk karczmarza

To, że Marek Kondrat porzucił przed laty zawód aktora i związał się z branżą winiarską być może jest wpływem genów. Wszak jego dziadek miał karczmę w Przemyślu. Nad tą hipotezą Kondrat może podumać w piątek, w dniu swoich 69. urodzin.

Marek Kondrat w filmie "Zaklęte rewiry" /INPLUS / East News

Ojciec legendy kina, Tadeusz, był jedenastym dzieckiem w karczmarskiej rodzinie. Marek Kondrat znał tylko jego siostrę i dwóch braci. Pod koniec życia jego ojciec miał już problemy, by przypomnieć sobie imiona rodzeństwa. Dziadków ze strony ojca, Ludwiki i Michała nie poznał, bo zmarli na długo przed jego urodzeniem. Po latach w badaniu rodzinnych koligacji pomógł Kondratowi wynajęty genealog.

Reklama

Poza dziadkiem karczmarzem, ma jeszcze innego ciekawego przodka. Jego pradziad, Piotr Kondrat był koniuszym sporej stadniny przy pałacu Drohojowskich w Balicach. Wojciech Kossak, który tam gościł, uwiecznił go na obrazie "Kozak na koniu".

"Co do dziadka, to uwielbiam karczmy i restauracje. Mogę powiedzieć, że świat poznawałem przez kuchnię, przez jedzenie" - przyznał kiedyś wywiadzie dla "Playboya". Swoje pierwsze pieniądze zarobił w hotelu z restauracją. To był rok 1969, prestiżowa dzielnica Kensington w Londynie. Pracował tam ze swoją ówczesną narzeczoną. Ona była pokojówką, on mył naczynia.

Jakże ważny w życiu Kondrata był wątek kelnerski, tyle że w życiu filmowym. Perłą w jego dorobku aktorskim była rola w adaptacji powieści Henryka Worcella "Zaklęte rewiry" (1975) w reżyserii Janusza Majewskiego. Kondrat gra w tym filmie Romana Boryczko, młodego chłopaka, który pracuje w luksusowej restauracji hotelu "Pacyfik" i pnie się tam po szczeblach kariery.

Kondrat znany jest też z ról w filmach "C.K. Dezerterzy", "Pułkownik Kwiatkowski" czy "Dzień świra". Choć kojarzony głównie z filmem, był aktorem teatrów: Śląskiego im. Wyspiańskiego (1972-73) oraz warszawskich: Dramatycznego (1973-84; 1987-88), Nowego (1985-86) i Ateneum (1992-99).

Debiutował w kinie, kiedy miał niespełna 11 lat, w filmie dla dzieci "Historia żółtej ciżemki" (1961) Sylwestra Chęcińskiego.



Marek Kondrat: Miauczyński, Halski, Kwiatkowski 1 / 15 Ma na koncie ponad 100 ról kinowych i telewizyjnych. Laureat Wiktora (1995, 1998, 1999), Złotej Kaczki (1997, 2003) Telekamery "Tele Tygodnia" (1998), Orła (2003), dwukrotny zdobywca nagrody dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Gdyni (1995, 2002) - Marek Kondrat obchodzi 65. urodziny. Debiutował w kinie, kiedy miał niespełna 11 lat, w filmie dla dzieci "Historia żółtej ciżemki" (1961) Sylwestra Chęcińskiego. Źródło: East News/POLFILM udostępnij