Bohaterowie będą mówić po polsku, angielsku i chińsku.

"Minghun": O czym opowie film?

"Jest to opowieść o stracie, nadziei, pragnieniu miłości, poszukiwaniu sensu życia oraz odpowiedzi na to, co nastaje po nim. Opowiada o najważniejszych emocjach i egzystencjalnych granicach ludzkiego doświadczenia" - czytamy w opisie filmu na stronie producenta Wonder Films.

Zdjęcie "Minghun" powinien trafić na kinowe ekrany w 2024 roku / @Wonder Films / materiały prasowe

Tytułowy Minghun to chiński zwyczaj ludowy polegający na zaślubinach dwójki zmarłych, by mogli wieść szczęśliwe życie po śmierci. Stanowi on dla głównego bohatera Jurka (Marcin Dorociński), który w tragicznych okolicznościach traci ukochaną córkę Marysię (Natalia Bui) - pretekst do podróży w głąb samego siebie.

"Zderzenie dwóch, jakże odmiennych kultur, ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie, wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny, gdzie podstawowe emocje są wspólne" - zapowiadają producenci filmu.

Polskim dystrybutorem obrazu jest Kino Świat.

Marcin Dorociński w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One"

Wcześniej Marcina Dorocińskiego zobaczymy u boku Toma Cruise'a w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (premiera 14 lipca 2023).

Dorociński pochwalił na Facebooku zdjęciem z reżyserem Christopherem McQuarrie'em oraz montażystą Eddiem Hamiltonem.

"Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No i stało się. Moja misja niemożliwa rozpoczęta w grudniu 2021 roku dobiegła końca. Chciałabym się z Wami podzielić pamiątką z ostatniego dnia zdjęciowego. Obok mnie Chris McQuarrie zwany McQ - wspaniały reżyser, dzięki któremu jestem w tym projekcie. To był wielki zaszczyt poznać człowieka, który stoi za sukcesem 'Top Gun: Maverick' i 'Podejrzanych'. Jegomość po lewej to Eddie Hamilton - jeden z najwybitniejszych montażystów na świecie" - podpisał fotografię polski aktor.

A za nami ekran z ujęciem z filmu. Mając na uwadze troskę mediów i ostatnie nagłówki - zapytałem Eddiego, czy mnie nie wytnie, ale niech jego odpowiedź pozostanie między nami. Czy tak się stanie - będziecie musieli przekonać się sami już w lipcu, kiedy film wejdzie do kin. Wciąż nie mogę uwierzyć, że mogłem być częścią tej wielkiej machiny i wspaniałej przygody. Jestem szczęściarzem" - zapewnił Dorociński.