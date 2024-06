Marcin Dorociński w poruszającej roli. Jego nowy film otworzy prestiżowy festiwal

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Co jest wspólnym mianownikiem Berlinale, Sundance, festiwali w Wenecji i Locarno? Poprawnych odpowiedzi mamy co najmniej kilka: pokazy nowych filmów mistrzyń i mistrzów, brawurowych debiutów początkujących autorek i autorów; świeżych dzieł, które eksperymentują z formą i redefiniują język kina. Poprawną odpowiedzią jest też Wrocław, bowiem jak co roku w stolicy Dolnego Śląska będzie można zobaczyć - premierowo w Polsce - najważniejsze, nagradzane na powyższych wydarzeniach filmy. Wszystko to w ramach 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty, którego filmem otwarcia będzie, obok "Rodzajów życzliwości" Yorgosa Lanthimosa, "Minghun" Jana P. Matuszyńskiego.

Marcin Dorociński w scenie z filmu "Minighun" /Łukasz Bąk /materiały prasowe