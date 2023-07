"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One": Kogo zagrał Marcin Dorociński?

Szczegóły roli Marcina Dorocińskiego w " Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One " długo trzymane były w tajemnicy. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, w którym momencie filmu i na jak długo polski aktor pojawia się na ekranie. Dorociński wcielił się w kapitana łodzi podwodnej. Jego postać odgrywa istotną rolę w prologu i jest na ekranie około siedmiu minut.

Reklama

Gdy podczas uroczystego pokazu aktor po raz pierwszy pojawił się na ekranie, widzowie natychmiast zareagowali. "Głos Marcina Dorocińskiego to pierwsze, co słyszymy w filmie. Sala w trakcie premiery wybuchła wtedy gromkimi brawami, bo też nikt się nie spodziewał, że polski aktor będzie już na samym początku filmu" - napisał w swojej relacji Bartosz Godziński.



Marcin Dorociński w nowym międzynarodowym filmie

Marcin Dorociński za pośrednictwem Instagrama poinformował, że fani wkrótce będą mogli go zobaczyć w nowej międzynarodowej produkcji. "Unofficial Operation (Ransomed)" to film akcji, którego fabuła skupia się na młodym dyplomacie, który ma za zadanie przewieźć sporą sumę pieniędzy, by uratować dyplomatę w Libanie. W rolach głównych wystąpili Ha Jung-woo i Ju Ji-Hoon.

Aktualnie nie wiadomo, kogo konkretnie zagrał Marcin Dorociński. Światowa premiera filmu jest przewidziana na 2 sierpnia, polska data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Pierwsze zdjęcia można zobaczyć w poście poniżej.

Instagram Post Rozwiń

Reżyserem "Unofficial Operation (Ransomed)" jest Seong Hun Kim, twórca takich filmów jak: "Kingdom", "Tunel" czy "Ciężki dzień".