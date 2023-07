Marcin Radomski Recenzja

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" to świetne superwidowisko z Tomem Cruisem, który został okrzyknięty zbawicielem kina. Zagrał w "Top Gun: Maverick", a teraz powraca jako Ethan Hunt. Dla każdego, kto jest fanem kina akcji, "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" będzie rozrywką na najwyższych obrotach.