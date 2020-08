Marcin Dorociński kontra gwiazda "Nowych mutantów" w zwiastunie serialu Netfliksa

23 października na Netfliksie pojawi się nowy serial „Gambit królowej”. W roli utalentowanej szachistki, która zmaga się z uzależnieniami, wystąpi w nim Anya Taylor-Joy, którą właśnie możemy oglądać w kinach w filmie na podstawie komiksów Marvela – „Nowi mutanci”. W rolę jednego z przeciwników szachowych bohaterki serialu wcieli się Marcin Dorociński. Netflix opublikował właśnie pierwszy zwiastun serialu, w którym ogłosił datę jego premiery.

Oparty na motywach powieści Waltera Tevisa serial limitowany "Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu, która zgłębia temat tego, jakie koszty ponosi genialna osoba z powodu swego niezwykłego uzdolnienia. Pozostawiona przez rodziców w sierocińcu Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) odkrywa w sobie talent do szachów i zamiłowanie do środków uspokajających otrzymywanych w placówce. Nawiedzana przez osobiste demony i napędzana paliwem z narkotyków i obsesji, Beth wyrasta na niewiarygodnie utalentowanego i czarującego wyrzutka. Jest zdeterminowana, aby rzucić wyzwanie zdominowanemu przez mężczyzn światu szachów.



Współproducentem, showrunnerem, reżyserem i scenarzystą serialu "Gambit królowej" jest Scott Frank. To autor scenariuszy do takich filmów jak m.in. "Dorwać małego", "Raport mniejszości", "Marley i ja" czy "Logan: Wolverine".



Nie będzie to jego pierwszy serial przygotowany dla Netfliksa. Frank napisał też scenariusz westernowego serialu "Godless" z 2017 roku. Nie będzie to też pierwszy raz, gdy Scott Frank zmierzy się z tematem genialnego dziecka. W 1991 roku na ekrany kin trafił napisany przez niego i wyreżyserowany przez Jodie Foster film "Tate - mały geniusz".

Marcin Dorociński w serialu "Gambit królowej" wcieli się w postać mistrza szachowego Wasilija Borgowa. Według informacji dostępnych w serwisie "IMDb" polskiego aktora zobaczymy w trzech odcinkach serialu. Cały serial ma liczyć siedem odcinków. W pozostałych rolach wystąpią w nim: Moses Ingram, Harry Melling, Chloe Pirrie oraz Annabeth Kelly.