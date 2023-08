"Marcel Muszelka w różowych bucikach": Najpopularniejszy mięczak internetu

"Marcel Muszelka w różowych bucikach" - filmowa adaptacja bestsellera "New York Timesa", książki "Marcel the Shell With Shoes On" – od dziś dostępna jest na platformie SkyShowtime.

"Marcel Muszelka w różowych bucikach": Najpopularniejszy mięczak internetu /SkyShowtime /materiały prasowe