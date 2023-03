W pokonanym polu Mandy Walker pozostawiła Greiga Frasera nominowanego za zdjęcia do filmu "Batman" , Dariusa Khondjiego (" "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" ), Claudio Mirandę ( "Top Gun: Maverick" ) oraz Rogera Deakinsa ( "Imperium światła" ). Komentatorzy podkreślają, że dokonanie Walker jest tym większe, że jakość zdjęć w kandydujących do nagrody filmach była w tym roku bardzo wysoka, więc poziom był wyrównany.



Mandy Walker: Pierwsza operatorka z Oscarem?

Historyczne dokonanie Mandy Walker może nie być ostatnim jej triumfem w tym roku. Jak zauważa portal "Variety", 7 marca kończy się głosowanie oscarowe, a już w najbliższą niedzielę będzie wiadomo, do kogo trafił Oscar za najlepsze zdjęcia. Mandy Walker za zdjęcia do "Elvisa" jest jedną z nominowanych do tej nagrody i zarazem zaledwie trzecią w historii kobietą, która ma szansę na Oscara za najlepsze zdjęcia.



Pierwszą operatorką filmową wyróżnioną nominacją była w 2018 roku Rachel Morrison ("Mudbound"). W ubiegłym roku nominację otrzymała Ari Wegner za zdjęcia do filmu "Psie pazury" . Jeśli Mandy Walker zdobędzie Oscara, zostanie pierwszą kobietą z tą prestiżową nagrodą przyznaną za zdjęcia.



Konkurować będzie z Deakinsem i Khondjim, którzy byli nominowani przez ASC, a także z Florianem Hoffmeisterem ( "Tar" ) i Jamesem Friendem ( "Na Zachodzie bez zmian" ).