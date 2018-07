"Mamma Mia! Here We Go Again": Premiera ścieżki dźwiękowej

Przygotuj się na śpiew, taniec i dużo pozytywnej energii! Nadciąga premiera ścieżki dźwiękowej do filmu "Mamma Mia: Here We Go Again!" - kontynuacji musicalu, który podbił serca widzów na całym świecie. Premiera 13 lipca.

W "Mamma Mia: Here We Go Again!" w głównej roli zobaczymy Lily James /materiały prasowe

Jeszcze przed debiutem kinowym drugiej części "Mamma Mia!", do sklepów i serwisów cyfrowych trafi ścieżka dźwiękowa wyprodukowana przez Benny'ego Anderssona z ABBY. Pierwszym singlem promującym album jest utwór "When I Kissed The Teacher" zaśpiewany przez Lily James i zespół The Dynamos.



Polska premiera filmu "Mamma Mia: Here We Go Again!" zaplanowana jest na 27 lipca. W obsadzie ponownie zobaczymy Meryl Streep, Amandę Seyfried, Pierce'a Brosnana, Colina Firtha, Stellana Skarsgarda, Julie Walters, Dominica Coopera i Christine Baranski.

Dołączyli do nich Lily James, Cher, Alexa Davies, Josh Dylan, Andy Garcia, Jeremy Irvine, Hugh Skinner, Jessica Keenan Wynn oraz Cher.

Pierwsza część "Mamma Mia!" to najbardziej dochodowy filmowy musical wszech czasów. Soundtrack sprzedał się w ilości 7,7 mln egzemplarzy na całym świecie, a w serwisach cyfrowych zanotował 406 mln streamów.

ABBA to jeden z najsłynniejszych popowych zespołów na świecie. Szwedzka grupa sprzedała ponad 385 mln albumów.