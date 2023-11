" Mamma Mia! " weszła do kin w czerwcu 2008 roku. Jej sequel o podtytule "Here We Go Again" debiutował w lipcu 2018 roku. To ekranizacja musicalu, którego fabuła inspirowana jest piosenkami szwedzkiego zespołu ABBA. Filmy okazały się absolutnymi hitami i na stałe zapisały się w światowej popkulturze. Widzowie pokochali historię Donny (Meryl Streep) i jej córki, Sophie (Amanda Seyfried).



Reklama

"Mamma Mia!" stał się piątym najbardziej dochodowym filmem 2008 roku i zgromadził łączne przychody w wysokości 611 milionów dolarów.

"Mamma Mia!": Czy powstanie trzecia część?

Producentka Judy Craymer jakiś czas temu w wywiadzie dla Daily Mail rozbudziła oczekiwania fanów względem trzeciej części "Mamma Mia!", mówiąc, że "pewnego dnia powstanie kolejny film, ponieważ to od początku miała być trylogia".

Kolejne informacje wypłynęły od komika Alana Carra, który w programie "Capital Breakfast" opowiedział o spotkaniu z producentką. Ponoć miała mu zaproponować rolę. "To stało się podczas konferencji prasowej. Judy wcześniej wspominała o takiej propozycji, ale była wtedy po kilku lampkach wina, więc chciałem, żeby potwierdziła to w obecności prasy. Naciskałem: powiedz to wreszcie, powiedz!" - mówił.

Judy Craymer w ostatnich wywiadach podkreśla, że chce zrobić trzecią część. "Chcę nakręcić trzeci film i mam nadzieję, że tak się stanie" - mówiła podczas Q&A w ITV.

Wieści o sequelu są na ten moment bardzo szczątkowe. W sieci pojawiają się informacje, że film jest na bardzo wczesnych etapach produkcji. Chęć powrotu do popularnej serii wyraziła m.in. Meryl Streep. W swoje role ponownie chcieliby się wcielić także: Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Dominic Cooper i Stellan Skarsgård.