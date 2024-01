Malia Obama: Córka Baracka Obamy została reżyserką

Malia Obama gości obecnie na Sundance Film Festival, gdzie na swoją premierę czeka jej debiut filmowy. 25-latka pod pseudonimem Malia Ann, wyreżyserowała krótkometrażową produkcję "The Heart". Za produkcję filmu odpowiada Donald Glover - znany amerykański aktor, scenarzysta, producent i muzyk występujący pod pseudonimem Childish Gambino.

Pierwsze informacje o projekcie Obamy pojawiły się w mediach wiosną ubiegłego roku. Glover w rozmowie z magazynem "GQ" opowiedział wówczas o współpracy z córką byłego prezydenta USA. Dodał przy tym, że jest dla Malii kimś w rodzaju mentora.

"Najpierw porozmawialiśmy o tym, że ona może to zrobić tylko raz. Powiedziałem jej: 'Jesteś córką Obamy. Jeśli nakręcisz zły film, będzie się to za tobą ciągnęło' . Chcieliśmy jednak dać jej wolność twórczą - nawet jeśli oznacza to, że cały proces będzie nieco wolniejszy" - zaznaczył zdobywca Złotego Globu.

Malia Obama: O czym opowiada jej reżyserski debiut?

Malia Obama, Barack Obama, Danny DeVito, Mark Ruffalo, Jessica Hecht i Tony Shalhoub

Twórca obsypanego nagrodami serialu "Atlanta" miał już okazję współpracować z córką amerykańskiej pary prezydenckiej. Obama napisała scenariusz do jednego z odcinków serialu "Rój", którego autorami są Glover i Janine Nabers. Pierwszy sezon produkcji zadebiutował na platformie Amazon Prime Video 17 marca 2023 roku.

Produkcja "The Heart" opisywana jest jako "dziwna mała historia, trochę bajka" o mężczyźnie, który opłakuje śmierć matki. Kobieta w testamencie skierowała do niego niezwykłą prośbę. "Film opowiada o zagubionych przedmiotach i samotnych ludziach, przebaczeniu i żalu, ale myślę, że ciężko pracuje, aby odkryć, gdzie w tym wszystkim są czułość i bliskość" - tak o swojej produkcji opowiedziała sama Malia. "Mam nadzieję, że film wam się spodoba i sprawi, że poczujecie się trochę mniej samotni, a przynajmniej przypomni wam, abyś nie zapominali o ludziach, którzy wciąż tutaj są" - dodała 25-latka rozmowie z twórcami Sundance Film Festival.