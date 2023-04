Malia Obama coraz śmielej stawia kroki w branży filmowej. Najstarsza córka Baracka i Michelle Obamów postanowiła sprawdzić się w roli reżyserki. 24-letnia absolwentka Uniwersytetu Harvarda nakręci krótkometrażówkę, którą wyprodukuje Donald Glover - znany amerykański aktor, scenarzysta, producent i muzyk występujący pod pseudonimem Childish Gambino.

Donald Glover mentorem Malii Obamy

Artysta przyznał w rozmowie z "GQ", że jest dla Malii kimś w rodzaju mentora. "Najpierw porozmawialiśmy o tym, że ona może to zrobić tylko raz. Powiedziałem jej: 'Jesteś córką Obamy. Jeśli nakręcisz zły film, będzie się to za tobą ciągnęło'. Chcieliśmy jednak dać jej wolność twórczą - nawet jeśli oznacza to, że cały proces będzie nieco wolniejszy" - zaznaczył zdobywca Złotego Globu.



Nadchodzący projekt Obamy jest na razie owiany tajemnicą - szczegóły na temat fabuły i obsady produkcji nie zostały jeszcze ujawnione.

Twórca obsypanego nagrodami serialu "Atlanta" miał już okazję współpracować z córką amerykańskiej pary prezydenckiej. Obama napisała scenariusz do jednego z odcinków serialu "Rój", którego autorami są Glover i Janine Nabers. Pierwszy sezon produkcji zadebiutował na platformie Amazon Prime Video 17 marca.



"Odcinek 'Girl, Bye' jest prawdopodobnie jednym z najdzikszych odcinków całej serii. Niektóre pomysły Malii były absolutnie szalone, a zarazem zabawne i błyskotliwe jak diabli. Jest niesamowicie utalentowaną i oddaną swojemu rzemiosłu pisarką. Jej wkład był olbrzymi" - zachwalała niedawno córkę Obamów w rozmowie z "Entertainment Tonight" Janine Nabers.



"Ma ogromny talent i bardzo ciężko pracuje. Jej styl pisania jest świetny. Czuję, że niedługo otworzą się przed nią naprawdę wspaniałe możliwości" - wtórował jej Glover.