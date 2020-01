Małgorzata Szumowska wyreżyserowała film w cyklu "Women's Tales" marki Miu Miu

11 lutego podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody New Yorks Fashion Week swoją amerykańską premierę będzie miał wyreżyserowany przez Małgorzatę Szumowską krótkometrażowy film zatytułowany "Nightwalk". Został on zrealizowany w ramach prestiżowego cyklu "Womens Tales", który stworzyła marka modowa Miu Miu.

Małgorzata Szumowska /Manuel Romano/NurPhoto /Getty Images

To wielkie wyróżnienie dla polskiej reżyserki. Cykl filmów reżyserowanych przez kobiety firmuje sama Miuccia Prada, która stoi za całym przedsięwzięciem. Szumowska jest dziewiętnastą z kolei reżyserką serii. Przed nią krótkie filmy zrealizowały m.in. Lynn Ramsey, Agnes Varda, Chloe Sevigny, Dakota Fanning, Naomi Kawase, Ava DuVernay czy Alice Rohrwacher. Cykl został zapoczątkowany w styczniu 2011 roku premierą filmu "The Powder Room" w reżyserii Zoe Cassavetes.

Europejska premiera filmu Szumowskiej odbędzie się podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jego 77. edycja odbędzie się w dniach 2-12 września 2020 roku.

"Nightwalk" jest obserwacją przemiany dwójki młodych ludzi. Opowiedzianym bez słów, intensywnym emocjonalnie i wizualnie wyrazem sprzeciwu wobec społecznych norm i rodzinnych oczekiwań. W rolach głównych występują w nim Raffey Cassidy, którą niedawno można było oglądać u boku Natalie Portman w filmie "Vox Lux", Maja Ostaszewska i Filip Rutkowski. Za zdjęcia odpowiedzialny jest Michał Englert, a za warstwę muzyczną Hania Rani.

Jednocześnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu pełnometrażowego Szumowskiej - "Wonder Xenia". Opowiada on historię młodego imigranta z Ukrainy (w tej roli Alec Utgoff), który pracuje w Polsce jako masażysta odwiedzający mieszkańców strzeżonego osiedla pod Warszawą. Staje się powiernikiem tajemnic swoich klientów, a niektóre z pań traktują go wręcz jak guru i wierzą w jego leczniczą moc. W filmie zobaczymy Maję Ostaszewską, Agatę Kuleszę, Weronikę Rosati i Andrzeja Chyrę.