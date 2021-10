Informację o składzie jury konkursu głównego 65. BFI London Film Festival podano na stronie internetowej wydarzenia.



Małgorzata Szumowska na czele jury BFI London Film Festival

Jak podkreśliła Małgorzata Szumowska , objęcie funkcji przewodniczącej to zaszczyt. "Selekcja filmów jest tu na wysokim poziomie i nie mogę doczekać się, aż w końcu je obejrzę. Festiwale filmowe udowadniają, że w tych trudnych czasach prawdziwe kino wciąż żyje i ma szansę przetrwać. Jako reżyserka dorastałam na London Film Festival. Tutaj pokazano mój pierwszy film 'Szczęśliwy człowiek'. Miałam wówczas zaledwie 25 lat. To piękne, że ponad 20 lat później mogę być przewodniczącą jury tego festiwalu" - powiedziała, cytowana w komunikacie.

Prócz Szumowskiej filmy oceniać będą: krytyczka filmowa Jessica Kiang, uhonorowana nagrodą Emmy reżyserka castingu Nina Gold ("The Crown", "Gra o tron"), nominowany do nagrody BAFTA twórca "After Love" Aleem Khan oraz wielokrotnie nagradzany reżyser Mark Cousins, ("Kobiety za kamerą").

W konkursie głównym startuje osiem tytułów: "Belle" Mamoru Hosody, "Il buco" Michelangelo Frammartino, "To była ręka Boga" Paolo Sorrentino, "Nitram" Justina Kurzela, "Hit the Road" Panaha Panahiego, "Sundown" Michela Franco, "Lingui, the Sacred Bonds" Mahamata-Saleha Harouna, a także "True Things" Harry Wootliff.

Małgorzata Szumowska: Biografia i filmy

Małgorzata Szumowska jest reżyserką, scenarzystką, producentką filmów fabularnych i dokumentalnych. Należy do grona najbardziej uznanych polskich twórców filmowych. Ukończyła Szkołę Filmową w Łodzi, a jej etiuda "Cisza" została wpisana na listę 14 najlepszych filmów w historii tej szkoły i zdobyła 18 nagród na międzynarodowych festiwalach. Jej debiut fabularny pt. "Szczęśliwy człowiek" (2000 r.) otrzymał nagrodę na festiwalu w Salonikach. Za ten film (oraz za "Ono" z 2004 r.) Szumowska zdobyła także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii "Odkrycie Roku".

Wśród najważniejszych wyróżnień, które otrzymała, należy wymienić m.in. Nagrodę Grand Prix Jury - Srebrny Niedźwiedź za film "Twarz" (2017), Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera za film "Body/Ciało" (2015) oraz Nagrodę Jury Teddy za "Najlepszy film poświęcony gejom i lesbijkom" za film "W imię..." (2013) - wszystkie zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.



"Body/Ciało" zostało uhonorowane w 2016 r. Europejską Nagrodą Filmową. Nagrodą Publiczności. Od 2001 r. Szumowska jest członkinią Europejskiej Akademii Filmowej.

Reżyserka ma na swoim koncie także cztery nagrody Polskiej Akademii Filmowej "Orły", w tym dla najlepszego reżysera za film "Body/Ciało" w 2016 r. Doceniono ją również na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni m.in. za reżyserię filmu "33 sceny z życia" w 2008 r.

W 2015 r. Szumowska zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie oraz Złote Lwy 40. festiwalu w Gdyni za film "Body/Ciało". W 2018 r. na Berlinale uhonorowano ją Srebrnym Niedźwiedziem - Wielką Nagrodą Jury za "Twarz".

W tym samym roku Szumowska była jurorką jury konkursu głównego 75. festiwalu w Wenecji, które obradowało pod przewodnictwem meksykańskiego reżysera, producenta i scenarzysty Guillermo del Toro. W jury znaleźli się również m.in.: brytyjsko-australijska aktorka Naomi Watts, austriacki aktor Christoph Waltz oraz nowozelandzki aktor i reżyser filmowy Taika Waititi.

Światowa premiera jej ostatniego filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" , którego współreżyserem jest Michał Englert, odbyła się we wrześniu 2020 r. w konkursie głównym 77. festiwalu w Wenecji. Obraz otrzymał Nagrodę Fundacji "Persona, Lavoro, Ambiente" dla produkcji o tematyce dotyczącej środowiska lub pracy. Był również polskim kandydatem do Oscara.

W lutym br. dystrybutor Kino Świat poinformował, że rozpoczęły się prace nad kolejnym filmem Szumowskiej i Englerta "Infinite Storm", w którym w roli głównej zobaczymy Naomi Watts. "Scenariusz Josha Rollinsa został oparty na historii Pam Bales - przewodniczki górskiej i pielęgniarki, która w pojedynkę przeprowadziła akcję ratunkową podczas burzy śnieżnej. Jej heroiczna postawa pierwotnie została opisana w artykule 'High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue' przez Ty Gagne. Polski duet wyreżyseruje film dla wytwórni Bleecker Street oraz Sony Pictures Woldwide" - czytamy w komunikacie. Jak przekazała w czwartek agencja reżyserki, film jest obecnie na etapie post-produkcji.

65. BFI Film Festival, który rozpoczął się w środę, potrwa do niedzieli 17 października.