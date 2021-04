Małgorzata Rozenek-Majdan debiutuje jako aktorka w filmie "Druga połowa"

29 maja na ekrany kin trafi romantyczna komedia "Druga połowa". W jednej z ról zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan, dla której będzie to aktorski debiut.

Małgorzata Rozenek-Majdan w filmie "Druga połowa" /House Media Company /materiały prasowe

Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu.



"Małgosia zagrała postać, której charakter zgodny jest z tym, co znamy z ‘Perfekcyjnej Pani Domu’" - podkreśla jeden ze scenarzystów filmu, Sebastian Staszewski. I dodaje, że tym, co zdecydowało o wyborze Rozenek-Majdan do roli energicznej i bezkompromisowej dziennikarki, był bardzo wyrazisty charakter celebrytki.

"Ze swoim ciętym żartem, celną ripostą i fajnym poczuciem humoru świetnie odnalazłaby się w męskim świecie dziennikarstwa" - charakteryzuje postać, w którą wciela się Rozenek-Majdan. "Nie gram tam siebie samej i jestem szczęśliwa, bo spełniają się moje marzenia" - gwiazda mówiła w ubiegłym roku magazynowi "Party".



Celebrytkę zobaczymy wkrótce także w kolejnej kinowej produkcji. Równolegle do pracy na planie "Drugiej połowy" Rozenek-Majdan realizowała zdjęcia do filmu Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia". Produkcja poruszać ma między innymi temat aktualnej pandemii oraz jej wpływu na codzienne życie ludzi.



"Mój debiut fabularny będzie więc w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Na planie dotarło do mnie, jak trudno być dobrym aktorem. Nie będę mówiła, że jest mi do tego daleko, bo szczerze mówiąc, są fragmenty, które bardzo mi się podobają" - Rozenek-Majdan tłumaczyła kilka tygodni temu w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.



Główne role w filmie Łukasza Wiśniewskiego ("Singielka, "Za marzenia") grają Maciej Musiał ("Dzień dobry, kocham Cię!"), Cezary Pazura ("Listy do M. 4"), Marianna Zydek ("Kamerdyner") oraz Jacek Knap ("Miłość jest wszystkim"). W obrazie zobaczymy także Andrzeja Grabowskiego ("Mayday"), Piotra Roguckiego ("Jak zostałem gangsterem") oraz Leszka Lichotę ("Wataha").

Młoda lekarka Magda Biernat spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza Ostrowskiego. Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką selekcjonera reprezentacji Polski Zbigniewa Biernata, z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie - tak brzmi oficjalny opis fabuły "Drugiej połowy".

Autorami scenariusza są Sebastian Staszewski oraz Jarosław Stróżyk. Jak podkreślił w rozmowie z Interią Staszewski, "Druga połowa" to "komedia romantyczna z reprezentacją Polski w tle".

Akcja filmu rozgrywa się bowiem w okresie kilku dni, które dzielą dwa kluczowe spotkania reprezentacji Polski (z Irlandią i Niemcami) na finiszu eliminacji wielkiego piłkarskiego turnieju.

Z tego powodu w "Drugiej połowie" nie zabraknie zaskakujących epizodów, będących rodzajem mrugnięcia okiem do kibiców. W zaskakujących rolach pojawią się zarówno dziennikarze: Dariusz Szpakowski, Roman Kołtoń czy Michał Pol, jak i piłkarze: Sebastian Mila oraz Grzegorz Krychowiak.

"Druga połowa" trafi do kin 29 maja, kilkanaście dni przed piłkarskimi mistrzostwami Europy.