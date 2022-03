Małgorzata Kożuchowska: Popularność

Małgorzata Kożuchowska urodziła się 27 kwietnia 1971 roku we Wrocławiu. W 1993 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Ptaszka" i od tego czasu niezmiennie cieszy się ogromną popularnością i sympatią. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim jako Ewę Szańską z "Kilera", Hankę Mostowiak z "M jak miłość", Natalię Boską z "rodzinki.pl", czy Annę Zenke z "Komornika".

Ostatnie filmowe wcielenia Małgorzaty Kożuchowskiej nie zachwycają jednak, ani widzów, ani krytyków. W ciągu kilku miesięcy na ekranie kin pojawiło się kilka produkcji, w których aktorka wcieliła się w pierwszoplanowe postaci. Mogliśmy ją oglądać m.in. w "To musi być miłość", "Gierku", czy "Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie". To właśnie za rolę matki Róży Czackiej w produkcji o słynnym kardynale otrzymała nominację do Węży - antynagrody przyznawanej najgorszym polskim filmom.

Reklama

Małgorzata Kożuchowska: Wciąż zaskakuje 1 / 12 Małgorzata Kożuchowska urodziła się 27 kwietnia 1971 roku we Wrocławiu. W 1993 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie. W 1999 roku otrzymała swoją pierwszą nagrodę - dla absolwentki Akademii Teatralnej w Warszawie, która w pięć lat po jej ukończeniu osiągnęła najlepsze wyniki w zawodzie. Okazało się, że młoda aktorka świetnie radzi sobie w zawodzie, zarówno w teatrze, jak i w telewizji oraz kinie. Nie do wiary, że 27 kwietnia 2021 roku aktorka kończy już 50 lat! Wszystkiego najlepszego!!! Źródło: AKPA Autor: Kurnikowski udostępnij

Małgorzata Kożuchowska komentuje nominację

Ostatnio aktorka postanowiła na swoim Instagramie skomentować niechlubne wyróżnienie.

"Zadzwonił do mnie Tomek Karolak i przekazał informację, że on i ja jesteśmy nominowani do Węży. Ja za rolę matki Róży Czackiej w filmie 'Wyszyński - zemsta czy przebaczenie'" - wyjawiła.

Gwiazda nie kryła zaskoczenia, ale do całej sytuacji próbowała podejść z dystansem. Oto, co napisała:

"Jest to moja pierwsza nominacja w tym plebiscycie. Bardzo dziękuję tajemniczej kapitule za wyróżnienie. Przyznaję, że nie będę jakoś szczególnie trzymała kciuków i was też nie namawiam do tego, żebyście na mnie głosowali, jeśli taki plebiscyt w ogóle istnieje i jest taka możliwość. Wolałabym jednak nie mieć węża w kieszeni" - skwitowała.

Instagram Post

Instagram Post

Zobacz też:



Anna Dymna: Nieustannie toczę zapasy z moim organizmem