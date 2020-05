Małgorzata Foremniak o #Hot16Challenge2

Małgorzata Foremniak zdradza, jak nakręciła teledysk do swego rapowanego utworu.

Małgorzata Foremniak to jedna z wielu artystek, które wzięły udział w charytatywnej akcji /Andras Szilagyi /MWMedia

Kolejną polską gwiazdą, która przyłączyła się do akcji #Hot16Challenge2 i nagrała wymyślony przez siebie utwór w szczytnym celu, jest Małgorzata Foremniak. "Ten teledysk był robiony metodą domowej fastrygi. Było w tym dużo nieporadności" - mówi PAP Life o nagraniu, które opublikowała w piątek na swoim Instagramie.

Aktorka przyjęła wyzwanie, które w ramach akcji #Hot16Challenge2 rzuciła jej Agnieszka Chylińska. "To nie było łatwe zadanie. Zmierzyłam się z rapowaniem, czyli czymś, co jest dla mnie niezwykle odległe. Miałam dwa dni naprawdę dużej nerwówki. Musiałam obejrzeć wiele filmików, by zapałać, o co w tym chodzi. Ale była to też fajna zabawa" - powiedziała aktorka w rozmowie z PAP Life. Do tego, że stworzenie tych szesnastu zwrotek było dla niej sporym stresem, wspomniała też na Instagramie. "Flaszka nervosolu poszła" - napisała w komentarzu pod postem.

Foremniak klip nakręciła w swoim domu. "Był robiony metodą domowej fastrygi. Było w tym dużo nieporadności" - wyznała w rozmowie z PAP Life. A jakie miała przesłanie dla słuchaczy? "Challenge ten przyjmuje. Przyjmuje ten challenge. Choć z rapowym beatem dzieli mnie przełęcz" - zaczyna swoją piosenkę Foremniak. "Olej ten strach. Po co to, po co?" - tą powtarzającą się frazą próbuje podnieść na duchu słuchaczy. Na koniec zwraca się do fanów: "Przepraszam was wszystkich za moje jęki. (....) Trzymajmy się, wspierajmy się, wszystkie dobrego, zdrowia. Hej, hej!" Jako podkład dźwiękowy posłużyła jej instrumentalna wersja piosenki "Nonstop" z repertuaru Drake’a.

Foremniak nominowała też kolejne osoby do wzięcia udziału w akcji. Są nimi Leszek Możdżer, Izabela Kuna i Marcin Prokop.

Akcja #Hot16challenge2 przebiega dwutorowo. Z jednej strony nominowana osoba musi w przeciągu 72 godzin nagrać raperski utwór składający się z szesnastu wersów. Z drugiej strony, uczestnik musi wpłacić dowolną kwotę na pomoc pracownikom służb medycznych i szpitalom walczącym z koronawirusem. Pieniądze mogą wpłacać też słuchacze. W ramach zbiórki na portalu Siepomaga.pl do "skarbonki" trafiło już ponad 2 mln zł.

Do tej pory w wyzwaniu wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, Dawid Podsiadło, Natalia Szroeder, Igor Herbut, Paweł Domagała, Taco Hemingway i Quebonafide.