Małgorzata Braunek urodziła się 30 stycznia 1947 roku w Szamotułach. W roku 1969 ukończyła studia aktorskie w warszawskiej PWST.



Na dużym ekranie zadebiutowała już w czasie studiów, w filmie "Skok" Kazimierza Kutza z 1967 roku, gdzie partnerowali jej Daniel Olbrychski i Marian Opania. Jej największe kreacje filmowe to rola Oleńki Billewiczówny w ekranizacji "Potopu" Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jerzego Hoffmana (1974) oraz Izabeli Łęckiej w serialu telewizyjnym "Lalka" (1978) w reżyserii Ryszarda Bera.



Ta propozycja była dla mnie zaskoczeniem. Uznałam jednak, że to szansa, by z bezbarwnej postaci uczynić prawdziwą kobietę mówiła o roli w "Potopie".

"Potop": Superprodukcja za 100 mln zł

"Izabela Łęcka była moją ulubioną rolą, bo najbardziej dojrzałą" - pisała po latach aktorka w swojej książce "Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko".

Zdjęcie Małgorzata Braunek w "Lalce" / Polfilm 1 / East News

Na przełomie lat 60. i 70. młodą aktorkę dostrzegł Andrzej Wajda . Braunek wystąpiła wówczas w dwóch jego filmach - "Polowaniu na muchy" na podstawie scenariusza Janusza Głowackiego (1969), gdzie zagrała piękną studentkę polonistyki - Irenę, i w dramacie "Krajobraz po bitwie" (1970), zrealizowanym w oparciu o obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego.



W latach siedemdziesiątych królowała w polskim filmie jako najbardziej poszukiwana aktorka [...] Od roli Teresy w 'Skoku' Kazimierza Kutza po filmy Andrzeja Wajdy przykuwała uwagę swoimi warunkami aktorskimi; tworzyła wizerunek kobiety o nowoczesnej urodzie, inteligentnej, ciepłej i mocnej. Za rolę Izabeli Łęckiej w 'Lalce' i Oleńki Billewiczówny w 'Potopie' pokochał ją naród wspominał Braunek aktor Olgierd Łukaszewicz.

W latach 1971-74 Braunek występowała na deskach Teatru Narodowego w Warszawie.

Na początku lat 80. przerwała karierę aktorską. Na ekrany powróciła dopiero pod koniec lat 90. - od tamtej pory występowała m.in. w serialach telewizyjnych "13 posterunek" , "Glina", a w ostatnich latach grała w popularnej produkcji "Życie nad rozlewiskiem".

Małgorzata Braunek: Życie pełne zwrotów

Jej życie prywatne pełne było zwrotów i zakrętów. Pierwszym mężem gwiazdy był aktor Janusz Guttner. Później jej romans z reżyserem Andrzejem Żuławskim zaowocował ciążą.

Był pięknym, obdarzonym charyzmą mężczyzną. Nie mógł nie robić wrażenia. Przyjechał z Paryża porsche, otaczała go atmosfera tajemniczości, był piękny. Nie sposób było się nie zakochać wspominała moment poznania Braunek.



Powiedziałem jej: jesteśmy oboje okropnymi ludźmi, bo ty masz męża, który jest dobrym człowiekiem, a ja jestem w parze z kimś, kto mnie kocha. A właśnie ich zostawimy i będziemy parą złoczyńców tak swoją reakcję na wiadomość o ciąży kochanki wspominał później Żuławski.

Opuścili wtedy małżonków i pobrali się. Aktorka po latach miała wspominać, że wierzyli, że miłość usprawiedliwia wszystko.



Jednak ich małżeństwo rozpadło się jeszcze w latach 70. Xawery Żuławski urodził się w grudniu 1971, a Braunek już w styczniu musiała być obecna na planie nowej produkcji męża "Diabeł". Wspomniała to jako torturę.



Zdjęcia do niego trwały prawie pół roku. I choć tylko dojeżdżałam na moje sceny, byłam chora z wyczerpania. Czułam, że działamy w tym filmie na rzecz czegoś złego, dotykamy sfery, z którą nie powinniśmy obcować. To był wielki mrok. A ja urodziłam właśnie moje pierwsze dziecko

Zdjęcie Malgorzata Braunek i Leszek Teleszynski w filmie "Diabeł" w reżyserii Andrzeja Żuławskiego / East News / East News

Dopiero trzeci związek z tłumaczem Andrzejem Krajewskim okazał się udany. Małżonkom urodziła się córka - Orina Krajewska, która dziś także jest aktorką.

Zdjęcie Małgorzata Braunek z córką Oriną Krajewską w 2011 roku / VIPHOTO/East News / East News

Matka, żona, babcia, aktorka, nauczycielka zen - tak Braunek się przedstawiała.

Buddyzm zen stał się jej życiową drogą w latach 70. Pojechała wtedy do Indii, zostawiając zdumionych tą decyzją fanów i znajomych. Ludzie dziwili się, że gwiazda u szczytu sławy porzuca wszystko, by wieść życie mnicha. "To była świadoma decyzja" - podkreślała później.



Aktorstwo było jej sposobem na walkę z kompleksami i brakiem pewności siebie. Gdy jednak telefon milczał, pojawiały się u niej myśli samobójcze. "W pewnym momencie poczułam się totalnie zdesperowana, jakbym stanęła pod ścianą. Pomyślałam wówczas, że nie ma dla mnie innego rozwiązania niż jakaś radykalna zmiana" - mówiła.



Ze swojej podróży wróciła odmieniona. Odnalazła szczęście w rzeczach codziennych i prostych.



"Tulipany": Ostatnia wielka rola

W 2005 roku zagrała w filmie fabularnym "Tulipany" Jacka Borcucha, będącym opowieścią o przyjaźni trzech 60-latków, którzy wreszcie znajdują czas, by przyjrzeć się swojemu życiu i zastanowić się, jak wykorzystać dany im jeszcze czas. Braunek zagrała tam wspólnie z m.in. Janem Nowickim i Andrzejem Chyrą. Rola w "Tulipanach" przyniosła jej duże uznanie - Braunek otrzymała za nią Polską Nagrodę Filmową Orła 2006 w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca.

"Tulipany": Ostatnia wielka rola Małgorzaty Braunek

W 2010 zagrała Elżbietę Vogler w spektaklu Krystiana Lupy "Persona. Ciało Simone" Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

Zanim ją spotkałem, pamiętałem jej niezwykłe role w polskim kinie. Była to piękna kobieta, ale to nie o urodę szło. W tej urodzie było coś tajemniczego, jakiś przekaz, pragnienie, marzycielstwo. Należała do rzadkiego grona marzycieli, którzy swoje aktorstwo traktowali jako narzędzie do przekazania czegoś równie ważnego jak tajemnica religijna, tajemnica człowieka mówił o Braunek Krystian Lupa.

W kwietniu 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i społecznej oraz za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Otrzymała też złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Małgorzata Braunek: Tak ją zapamiętamy

Aktorka zmagała się z rakiem od połowy 2013 roku. "Po kolejnych, uciążliwych sesjach chemioterapii i 3 operacjach, kiedy wydawało się, że już można było ogłosić zwycięstwo nad chorobą, nowotwór znowu zaatakował" - napisała rodzina aktorki w czerwcu 2014 roku. Zmarła 23 czerwca 2014 roku w Warszawie.



Zachwycała aktorskimi kreacjami, ale prawdziwe spełnienie odnalazła jako buddystka. "Jestem szczęśliwa" - podkreślała Małgorzata Braunek do ostatnich chwil życia.

Została zapamiętana jako osoba pogodzoną ze sobą, światem i ludźmi. Radosna i uśmiechnięta, nawet w momencie ostatecznej próby.