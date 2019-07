"Mała syrenka": Oto filmowa Arielka

Disney znalazł odtwórczynię roli Arielki w aktorskiej wersji "Małej syrenki". Została nią Halle Bailey, piosenkarka R&B związana z duetem muzycznym Chloe x Halle. Będzie to jej debiut aktorski.

Halle Berry gratuluje Halle Bailey otrzymania roli Arielki /INTERIA

Bailey dołączyła tym samym do rosnącej obsady filmu. Póki co potwierdzono udział Jacoba Tremblay'a ("Pokój", "Predator") oraz Akwafiny ("Ocean's 8", "Bajecznie bogaci Azjaci").

Reklama

Tremblay wcieli się w rybkę Florka, najlepszego przyjaciela Arielki. Z kolei Akwafina użyczy głosu Blagierowi, przemądrzałej mewie.



Według nieoficjalnych informacji rolę morskiej wiedźmy Urszuli zaoferowano dwukrotnie nominowanej do Oscara Melissie McCarthy ("Druhny", "Can You Ever Forgive Me").



Wideo "Mała syrenka" [klip]

Animacja "Mała syrenka" z 1989 roku opowiadała o Arielce, córce króla oceanów Trytona, która pragnęła za wszelką cenę poznać świat na powierzchni. Fabuła była luźno oparta na jednej z baśni Hansa Christiana Andersena.



Nowa "Mała syrenka" byłaby kolejną z aktorskich adaptacji popularnych animacji Disney'a. Tylko w tym roku swą premierę miał "Aladyn" w reżyserii Guy'a Ritchiego. Z kolei 19 lipca do polskich kin wejdzie "Król Lew" Jona Favreau.



Z powodu podobnie brzmiących nazwisk wiele osób omyłkowo uznało, że rolę Arielki otrzymała Halle Berry. Laureatka Oscara zamieściła na swoim koncie na Twitterze wiadomość, w której pogratulowała Bailey angażu.