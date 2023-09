W pierwszy weekend wyświetlania w północnoamerykańskich kinach film " Mała syrenka " zarobił 95,5 miliona dolarów. Dużo gorzej zyski wyglądają na pozostałych światowych rynkach, gdzie film zarobił zaledwie 68,3 miliona dolarów. Zdaniem analityków rynku, sytuacja ta związana była z zalewem negatywnych recenzji i najsłabszych ocen wystawianych filmowi Disneya przez hejterów, którym nie spodobało się to, że w roli tytułowej Ariel obsadzono czarnoskórą Halle Bailey .

Na jednym z francuskim portali filmowych można było znaleźć ogłoszenie: "Prosimy o rozwagę. Zauważyliśmy wysyp nietypowych ocen filmu 'Mała syrenka'. Apelujemy o kierowanie się zdrowym rozsądkiem". Podobne ogłoszenie znalazło się też na portalu "IMDb". W Polsce nie jest lepiej - jeszcze przed oficjalną premierą "Mała syrenka" na portalu "Filmweb" oceniana była na katastrofalne 1,7/10. W Korei Południowej pisze się wprost, że mamy do czynienia z "ocenowym terroryzmem".

"Mała syrenka": Film dostępny na Disney+. Generuje miliony wyświetleń

Film "Mała syrenka" trafił na platformę Disney+ 6. września, czyli ponad 100 dni po kinowej premierze. Disney poinformował, że w ciągu pierwszych pięciu dni produkcja wygenerowała 16 mln wyświetleń na całym świecie. Po raz ostatni taki sukces wśród nowości zanotował film "Hocus Pocus 2" w zeszłym roku.

"Mała syrenka" radzi sobie znacznie lepiej na platformie niż w kinach. Na samą realizację filmu wydano aż 250 milionów dolarów, a kampania promocyjna pochłonęła kolejne 80 milionów dolarów. Finalnie "Mała syrenka" w kinach zarobiła prawie 570 mln dolarów na całym świecie.

"Mała syrenka": Fabuła

"Mała Syrenka" to historia Ariel, pięknej i energicznej młodej syrenki spragnionej przygód. To najmłodsza i najbardziej buntownicza córka króla Trytona. Pragnie dowiedzieć się więcej o świecie poza morzem, a podczas wizyty na powierzchni zakochuje się w przystojnym księciu Eryku. Zawiera pakt ze złą morską wiedźmą Urszulą. Dostaje szansę, by doświadczyć życia na lądzie, ale ostatecznie naraża koronę jej ojca na niebezpieczeństwo.

W roli głównej wystąpiła Halle Bailey.