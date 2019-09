Maja Hirsch: Jej wysokość

Maja Hirsch jest jedną z najwyższych polskich aktorek - ma 179 cm wzrostu. I choć teraz w jej zawodzie może być to atut, to jak wspomina, kiedy dorastała, miała z tego powodu duże kompleksy.

Maja Hirsch ma 179 cm wzrostu /VIPHOTO / East News

Maja jest jedną z najbardziej wyrazistych osobowości na polskiej scenie filmowej. Wiele koleżanek po fachu może jej pozazdrościć oryginalnych rysów twarzy i figury modelki, ale ona sama zdradza, że jej wzrost nie raz był powodem łez.

Reklama

- Bardzo szybko urosłam, to była chyba jakaś szósta czy siódma klasa podstawówki, wtedy szybko poszłam do góry. I pewnego dnia przyszłam do domu, usiadłam na fotelu, się rozpłakałam i powiedziałam, że jak stoimy na WF-ie, to jestem najwyższa z klasy i że sobie nigdy nie znajdę chłopaka. Naprawdę się wtedy załamałam, ale potem stało się tak, że pozostałe dziewczyny zaczęły mnie doganiać, a ja się zatrzymałam - mówi agencji Newseria Lifestyle Maja Hirsch.

Zdaniem aktorki czasy się zmieniły i teraz młodzi ludzie zupełnie się nie martwią tym, że są wyżsi lub niżsi od swoich rówieśników.

- W ogóle to pokolenie sprzed 10 lat i trochę wcześniej, to wszystko idzie do góry. Naprawdę jesteśmy coraz więksi, jest bardzo dużo wysokich dziewczyn i bardzo dużo wysokich mężczyzn - mówi Maja Hirsch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maja Hirsch: Ile wzrostu ma aktorka? Newseria Lifestyle

Pod kątem wzrostu Maja Hirsch analizuje również branżę aktorską. Jej zdaniem przed laty większe szanse na role miały kobiety drobne i filigranowe, bo łatwiej było im dobrać odpowiedniego partnera.

- Kiedyś ten wzrost nawet wśród aktorów był taki, że przepraszam, ale to były konusy, metr pięćdziesiąt w kapeluszu, naprawdę. Nie było z kim grać. Na szczęście nie byłam w tamtych czasach, teraz są trochę wyżsi, aczkolwiek też jest niewielu wysokich aktorów. Więc mam nadzieję, że następne pokolenie to już też będą. Ale to wcale nie świadczy o tym, że wysoki aktor jest lepszy, czy niższy, to w ogóle nie jest z tym związane - mówi Maja Hirsch.

Zdjęcie Maja Hirsch i Jacek Braciak / Michał Nicol / MWMedia

Różnica wzrostu nie ma także znaczenia w miłości. Maja Hirsch przez długi czas tworzyła szczęśliwy związek z Jackiem Braciakiem, mimo że partner był od niej niższy o 16 cm.