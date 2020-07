Mahershala Ali zagra legendarnego boksera

Nagrodzony Oscarami za role w filmach "Moonlight" i "Green Book" Mahershala Ali wystąpi w sześcioodcinkowym serialu "Unruly" przygotowywanym przez stację HBO. Zagra w nim legendę boksu Jacka Johnsona.

Szykuje się kolejna oscarowa rola? /Chelsea Guglielmino /Getty Images

Serial dla HBO wyprodukuje należące do Toma Hanksa studio Playtone. Scenariusz powstanie w oparciu o książkę Geoffreya C. Warda "Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson". Napisze go Dominique Morisseau, autorka serialu "Shameless: Niepokorni". Książka Warda została już wcześniej przeniesiona na mały ekran przez stację PBS, która w oparciu o nią przygotowała dokumentalny film pod tym samym tytułem wyreżyserowany przez Kena Burnsa.



Mahershala Ali, który zagra pięściarza Jacka Johnsona, od dawna był zainteresowany tą rolą. W 2000 roku wcielił się już w tę postać w przedstawieniu "The Great White Hope" (Wielka nadzieja białych). W 2017 roku w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter" mówił: "Jest tyle świetnych postaci. Jedną z nich, choć w pewien sposób tragiczną, jest Jack Johnson, którego bardzo chciałbym zagrać".

Urodzony w 1878 roku Jack Johnson był w latach 1908-1915 pierwszym afroamerykańskim mistrzem świata wagi ciężkiej. Jego sukcesy na bokserskim ringu przypadły na sam środek okresu obowiązywania tzw. Praw Jima Crowa, miejscowych regulacji prawnych wprowadzonych po wojnie secesyjnej głównie w południowych stanach Ameryki, mających na celu pogłębienie separacji pomiędzy białą i czarną ludnością.

Oprócz robienia kariery sportowej, Johnson z powodzeniem prowadził luksusową restaurację i klub nocny, w których nie obowiązywała segregacja rasowa. W prowadzeniu tego biznesu pomagała mu jego biała żona. Taki związek był na celowniku władz i wzbudzał kontrowersje, szczególnie że Johnson wiązany był także z innymi białymi kobietami.



Pięściarz został aresztowany za złamanie tzw. Ustawy Manna. Zabraniała ona m.in. przewożenia kobiety pomiędzy granicami stanów w "niemoralnych celach". Johnson został skazany na rok więzienia, wyrok odbył w zakładzie karnym w Leavenworth. Po wyjściu na wolność brał udział w walkach za pieniądze oraz prowadził kilka biznesów. Zginął w wypadku samochodowym w 1946 roku.