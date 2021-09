Julia Roberts i Denzel Washington zagrali ze sobą w "Raporcie Pelikana" z 1993 roku. Film "Leave the World Behind" miał być okazją do tego, by po latach znów stanęli razem przed kamerą. Zamiast z Washingtonem, Roberts spotka się jednak z Mahershalą Alim. Zagrają w filmie wyreżyserowanym i napisanym przez Esmaila, który będzie ekranizacją powieści "Zostaw świat za sobą" Rumaana Alama. Ta książka jest nazywana "ulubioną wakacyjną lekturą Baracka Obamy".



"Zostaw świat za sobą": O czym film?

Amanda i Clay potrzebują wytchnienia od życia w Nowym Jorku. Decydują więc, że wraz z nastoletnim synem i córką wyjadą na tydzień do luksusowego letniego domu w odległym zakątku Long Island. Czar tego wyjątkowego miejsca przerywa jednak tajemnicze pukanie do drzwi w środku nocy. To właściciele domu, którzy przybyli, by przekazać małżeństwu hiobową wieść. Twierdzą, że Nowy Jork ogarnęła ciemność, nie działają telewizory i Internet, nie ma dostępu do telefonów komórkowych. Amanda i Clay po początkowej panice zaczynają zastanawiać się, czy uwierzyć w roztaczaną przez właścicieli katastroficzną wizję. W domu na wsi, gdzie i tak pozbawieni byli wszelkich udogodnień, bardzo trudno jest zweryfikować te informacje - czytamy w oficjalnym opisie fabuły powieści Alama.

Wydana w październiku 2020 roku powieść "Zostaw świat za sobą" była finalistką ubiegłorocznej edycji konkursu National Book Awards, a tytuł "Książki roku" przyznały jej m.in. redakcje "The Washington Post" i magazynu "Esquire". Na swojej liście ulubionych książek na lato umieścił ją też Barack Obama. Nie wiadomo, kiedy Sam Esmail rozpocznie zdjęcia do jej ekranizacji.

17 grudnia na platformie streamingowej Apple TV+ zadebiutuje inny film z Mahershalą Alim w roli głównej, typowany do grona faworytów Oscarów "Swan Song". Ali wystąpił w nim u boku Naomie Harris, Glenn Close i Awkwafiny. Aktora zobaczymy też w nowej ekranizacji komiksu "Blade".