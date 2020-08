"Magnezja" w kinach od 2 października

Na planie „Magnezji” w reżyserii Macieja Bochniaka już padł ostatni klaps. Film z Dawidem Ogrodnikiem, Mateuszem Kościukiewiczem, Mają Ostaszewską i Agatą Kuleszą w rolach głównych jest już gotowy.

Agata Kulesza na planie filmu "Magnezja" /Anna Włoch /materiały prasowe

O zakończeniu prac nad filmem Bochniaka poinformowała na swoim koncie na portalu społecznościowym Facebook produkująca film firma Aurum Film. "Dzień dobry! Nowy tydzień zaczynamy od świętowania... zakończenia. Najnowsza produkcja Aurum Film - "Magnezja" w reżyserii Maćka Bochniaka - jest już GOTOWA" - czytamy w oświadczeniu.



"Magnezja" to kolejna produkcja duetu reżysersko-scenariuszowego Bochniak/Kościukiewicz. W 2015 roku na ekrany kin trafił ich poprzedni film, muzyczna komedia "Disco Polo". Najnowsze dzieło twórców również zapowiada się na film, który bawił się będzie konwencjami.



Akcja filmu rozgrywać się będzie w dwudziestoleciu wojennym, a jego twórcy obiecują, że nie zabraknie w nim zwrotów akcji, humoru, strzelanin i trupów. Na uwagę zwraca przede wszystkim gwiazdorska obsada filmu, którą uzupełniają Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia oraz Piotr Głowacki.



O czym jest film? Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (w tej roli fenomenalna Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (charyzmatyczny Chyra). Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Kościukiewicz) i Albert Hudini (Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona.

"Magnezja": Ostatni klaps 1 / 10 W zaskakujących kreacjach aktorskich plejada sław: Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża czy rosyjski aktor Andriej Bagiro. Producentem "Magnezji" jest firma Aurum Film ("Boże Ciało" i "Ostatnia Rodzina"). Film na ekrany wprowadzi Kino Świat. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Anna Włoch udostępnij

A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (nie do podrobienia Kulesza). To, co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem! - czytamy w oficjalnym opisie filmu "Magnezja".



Autorami scenariusza filmu są Maciej Bochniak i Mateusz Kościukiewicz. Muzykę skomponował Jan A.P. Kaczmarek, a za kamerą stanął Paweł Chorzępa.