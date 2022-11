Reżyserem filmu "Magic Mike: Ostatni taniec" będzie twórca pierwszego filmu serii - Steven Soderbergh , natomiast za scenariusz odpowiada autor scenariuszy do poprzednich dwóch odsłon - Reid Carolin. W rozmowie z "Variety" ujawnił on, czego widzowie mogą się spodziewać po nadchodzącej produkcji.



"Ostatni taniec Magic Mike'a": Super Bowl wśród filmów o striptizie

Okazuje się, że główną inspiracją była dlań twórczość znanej amerykańskiej komiczki Amy Schumer oraz widowiskowe koncerty Beyonce .

"To będzie coś w rodzaju połączenia komediowego stan-upu Amy Schumer, spektakularnego show z udziałem tancerzy Beyonce, którzy akurat zdjęli koszulki oraz 'Alicji w Krainie Czarów'. To opowieść o kobiecie, która utknęła na okropnym pokazie ze striptizem w rodzaju Chippendales i zaczyna się zastanawiać: 'Co ja tu, do cholery, robię?!'. Wtem na scenę zeskakuje z sufitu Magic Mike. A ona decyduje się wejść do króliczej nory i odpowiedzieć sobie na pytanie: ‘Czego tak naprawdę pragnę?" - wyjaśnił Carolin.

Channing Tatum , który nie tylko ponownie wcieli się w głównego bohatera, ale też będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego, zaznaczył, że centralną postacią filmu będzie kobieta o wyrazistej osobowości.

"Będziemy mieć silną, właściwie nawet silniejszą niż Mike, bohaterkę. Nigdy nie tworzyliśmy tradycyjnej historii miłosnej i to też z całą pewnością nie będzie typowa historia miłosna. Chcę, aby ten film był wypełniony radością i zabawą. Wykorzystamy najbardziej szalone ruchy taneczne, jakie istnieją, aby dostarczyć widzom spektakularne widowisko. To będzie Super Bowl wśród filmów o striptizie" - zapowiedział gwiazdor.

"Magic Mike: Ostatni taniec": Afera na planie. Hayek zastąpiła Newton

Pod koniec zeszłego roku ogłoszono, że główną rolę kobiecą w trzeciej części serii "Magic Mike" zagra Thandiwe Newton . Jednak w kwietniu 2022 okazało się, że aktorka została... wyrzucona z planu i zastąpiona przez Salmę Hayek . Powodem miała być kłótnia między Newton a gwiazdą cyklu - Channingiem Tatumem. Ponoć poróżnili się opiniami na temat... zachowania Willa Smitha, który na ostatniej gali Oscarów spoliczkował Chrisa Rocka.

Po jakimś czasie media zza oceanu doniosły jednak, że kulisy zerwania tej współpracy są zgoła inne. Chodziło o poważny psychiczny kryzys aktorki, która miała się zgłosić na leczenie. Według serwisu Page Six, Newton przechodziła wówczas trudny okres i borykała się z problemami emocjonalnymi i rodzinnymi. Powodem miała być separacja aktorki i Oliego Parkera. Thandiwe i brytyjski reżyser oraz scenarzysta pozostawali w związku małżeńskim przez 24 lata i doczekali się trójki dzieci. Rozpad wieloletniego związku wyraźnie wstrząsnął aktorką i doprowadził do zaskakujących roszad na planie trzeciej części filmu "Magic Mike".

Jakiś czas temu Channing Tatum zamieścił w mediach społecznościowych premierowy kadr z filmu "Magic Mike: Ostatni taniec. "Wszystko, co dobre, ma swój początek w Miami" - napisał w opisie zdjęcia, na którym bohaterka Salmy Hayek dotyka nagiego torsu jego postaci.



Teraz ukazał się zwiastun filmu, który oferuje nam przedsmak tego, co znajdzie się w trzeciej części głośnej serii.