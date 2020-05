Magdalena Zawadzka: Co się stało z grobem Gustawa Holoubka?

Wdowa po wybitnym aktorze Gustawie Holoubku opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podzieliła się niepokojącym spostrzeżeniem dotyczącym miejsca pochówku jej męża. "Zauważyłam, że płyta nagrobna została odsunięta" - przyznała Magdalena Zawadzka.

Magdalena Zawadzka przy grobie Gustawa Holoubka /Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik / Reporter

Magdalena Zawadzka i Gustaw Holoubek byli małżeństwem w latach: 1973-2008, a ich szczęśliwe życie przerwała śmierć wybitnego aktora. Od tamtej pory minęło już przeszło 12 lat, a wdowa po artyście pielęgnuje pamięć o nim.

Magdalena Zawadzka odwiedza również cmentarz na Starych Powązkach, gdzie spoczywa jej mąż. Niestety podczas jednej z ostatnich wizyt została niemile zaskoczona, o czym poinformowała na swoim facebookowym profilu.

"Drodzy przyjaciele! Chcę się z państwem podzielić tym, co mnie dzisiaj spotkało. Odwiedzając grób mojego męża Gustawa Holoubka na Starych Powązkach, zauważyłam, że płyta nagrobna została odsunięta przy użyciu jakiegoś narzędzia o kilkanaście centymetrów. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Zgłosiłam ten fakt do urzędniczki w Zarządzie Cmentarza i nie wiem, co robić dalej" - napisała Zawadzka.

Chociaż Magdalena Zawadzka nie przyznała wprost, iż jest to dzieło wandali, w komentarzach pojawiło się mnóstwo odniesień do takiego zachowania.

"Strasznie to przykre, bardzo Pani współczuję. A może cmentarz jest monitorowany, proszę sprawdzić"; "Niczego nie uszanują; motłoch"; "Chamstwo nie zna granic. Serdecznie współczuję pani Magdo. U mojej rodziny na różnych cmentarzach kradną kwiaty, wiązanki, znicze"; "To jest skandal! Pani Magdaleno, proszę nie odpuszczać . Jestem wzburzona takim wandalizmem" - to tylko jedne z komentarzy internautów.

