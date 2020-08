Magdalena Popławska w nowym filmie reżysera "Erratum"

Magdalena Popławska - laureatka Złotych Lwów i aktorka, która od wielu lat jest gwarantem artystycznej jakości - powraca z nową, porywającą rolą w filmie "Interior".

Magdalena Popławska w scenie z filmu "Interior" /materiały dystrybutora

"Z Magdą poznaliśmy się przy okazji realizacji serialu 'Bez tajemnic'. Bardzo lubię jej ogromną wrażliwość i ekspresję. Prawdę powiedziawszy, gdy pisałem scenariusz, nie wyobrażałem sobie, aby zagrał ją ktoś inny" - mówi reżyser i scenarzysta Marek Lechki, twórca wielokrotnie nagradzanego, kultowego "Erratum".

Reklama

"Interior" to poruszająca historia dwojga bohaterów, którzy aby znaleźć szczęście, muszą zburzyć wszystko to, o co do tej pory walczyli. Obok nagrodzonej Złotymi Lwami za "Atak paniki" Magdaleny Popławskiej w filmie wystąpił Piotr Żurawski ("Kamper").

Premiera "Interioru" zaplanowana jest na 18 września. Film będzie można zobaczyć w najlepszych kinach studyjnych.

Magda i Maciek. Dwoje trzydziestokilkulatków szukających swojego miejsca na świecie. Ona, pewna siebie kobieta, stawiająca zawodowy sukces ponad rodzinę. On, uwięziony w szponach kapitalizmu, uciekinier, który wywraca swoje życie do góry nogami. Dwoje nieznajomych, których pozornie różni wszystko.

"Interior" 1 / 16 Magda i Maciek. Dwoje trzydziestokilkulatków szukających swojego miejsca na świecie. Ona, pewna siebie kobieta, stawiająca zawodowy sukces ponad rodzinę. On, uwięziony w szponach kapitalizmu, uciekinier, który wywraca swoje życie do góry nogami. Dwoje nieznajomych, których pozornie różni wszystko. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Paweł Flis udostępnij

Łączy ich jednak miejsce, w którym przyszło im żyć. To Polska - dla jednych kraj wielkich możliwości, dla innych ojczyzna zatracenia. Pewnego dnia ich losy skrzyżują się i sprawią, że nic nie będzie dla nich już takie samo. Czy Magda zdoła odmienić swoje życie i uratować rodzinę? Czy Maciek znajdzie dla siebie miejsce w świecie, który chce go zniszczyć?