Magdalena Piekorz zniknęła na kilka lat. "Trzeba być pokornym wobec choroby"

Magdalena Piekorz to reżyserka głośnych filmów "Pręgi", "Senność" i "Zbliżenia". Jej świetnie rozwijająca się kariera została brutalnie przerwana przez poważną chorobę, z którą walczy już 10 lat. W środę, 2 października, artystka obchodzi 45. urodzony. Co robi dzisiaj? Jak się czuje? Czy wróciła do zawodu?

Magdalena Piekorz na premierze filmu "Zbliżenia". Produkcja z 2014 roku to ostatni film reżyserki. AKPA

Magdalena Piekorz zadebiutowała w 2004 roku filmem "Pręgi", w którym główne role zagrali Michał Żebrowski i Agnieszka Grochowska. Film jest współczesnym dramatem psychologicznym, opowiadającym o dojrzewaniu do ojcostwa, a także o tym, jak dzieciństwo determinuje nasze dorosłe życie.



Reklama

Obraz został nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tytuł otrzymał również nagrodę publiczności i Złotego Klakiera, czyli wyróżnienie dla najdłużej oklaskiwanego filmu.

Film został świetnie przyjęty nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Magdalena Piekorz zrealizowała następnie dwa kolejne filmy, które również zostały zauważone, a mianowicie "Senność" (2008) oraz "Zbliżenia" (2014). "Senność" nagrodzona została Złotym Klakierem i otrzymała nagrody FFP w Nowym Yorku i Seattle. "Zbliżenia" przyniosły nagrody za muzykę i zdjęcia na Festiwalu "Prowincjonalia" we Wrześni.



Piekorz miała wówczas na swym koncie również filmy dokumentalne. W "Widoku Krakowa" przybliżyła postać Adama Zagajewskiego, w "Przerwanym locie" opowiedziała o tragedii, do jakiej doszło podczas Międzynarodowych Targów Katowickich.



Równolegle z twórczością filmową z powodzeniem realizowała spektakle teatralne. Od 2005 roku w dorobku reżyserki znalazły się spektakle: "Doktor Haust", "Łucja szalona", "Miłość i gniew", "Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków", musical "Oliver!", "Hotel Nowy Świat", "Wizyta Starszej Pani". Zrealizowała także Teatr Telewizji "Techniki negocjacyjne", z Agnieszką Grochowską i Mariuszem Bonaszewskim w rolach głównych oraz "Panna Madonna, Legenda Tych Lat" - koncert piosenek Ewy Demarczyk zrealizowany w ramach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Wideo "Pręgi" [zwiastun]

Wydawało się, że kariera artystki nabiera rozpędu, kiedy zaatakowała ją choroba. Piekorz nagle zniknęła i nikt nie wiedział, co się stało.

W 2017 roku Magdalena Piekorz wyznała, że zmaga się z przewlekłą boreliozą i że potrzebuje pomocy, bo polski system zdrowia nie refunduje leczenia boreliozy. W zbieraniu pieniędzy na leczenie pomogły jej fundacje: imienia Darii Trafankowskiej i "Mimo Wszystko" Anny Dymnej.

Wideo "Senność" [zwiastun]

"Choroba zaatakowała ze zdwojoną siłą, wyłączając Magdę z życia zawodowego i codziennych zajęć. Leczenie jest żmudne i długie, a terapie wyjątkowo kosztowne. Wesprzyjmy Magdę w tym trudnym dla niej czasie, żeby mogła w pełni wrócić do sił i z pasją realizować kolejne projekty" - brzmiał apel Fundacji im. Darii Trafankowskiej, która zbierała pieniądze na leczenie reżyserki.