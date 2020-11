Magdalena Lamparska uruchomiła z mężem vloga na YouTube

Having Fam - tak nazywa się vlog, który popularna aktorka i jej mąż, podróżnik Bartosz Osumek uruchomili właśnie na YouTube. Zamierzają w nim pokazywać swoje codzienne życie, opowiadać o podróżach z dzieckiem i podpowiadać, co zrobić, żeby nie odkładać swoich marzeń, tylko przekształcać je w cele, a potem je realizować.

"Pomyśleliśmy sobie, że stworzymy takie miejsce, w którym będziemy mogli opowiedzieć trochę, jak wygląda ta realizacja marzeń od kulis. Zainspirować was, może do zmiany, może do walki o swoje marzenia, o siebie" - tak przedstawia ideę stworzenia vloga Magdalena Lamparska na wstępie w pierwszym odcinku.

Potem aktorka i jej mąż tłumaczą, że ich pomysł powstał z przekonania, że wszyscy jesteśmy wychowani na schematach i w schematy wtłoczeni. Lamparska i Osumek postarają się podpowiedzieć, jak z tych ograniczających nas schematów wyjść.



Oboje zaznaczają jednak, że na ich vlogu nie będzie sztywnych eksperckich wykładów.



"Nazwa 'Having Fam' jest po to, żeby to miejsce nie było patetyczne, napuszone. Na każdym polu, czy to jest rodzina, praca czy dom, trzeba mieć dystans i dobrze się bawić w życiu" - tłumaczy Lamparska.

Część zdjęć do pierwszego odcinka powstała w mieszkaniu aktorki i jej męża, część nakręcono w jednym z warszawskich parków. Ale są też ujęcia nakręcone w plenerach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie tam Bartek Osumek mówi do kamery, że nie planuje swojego życia, tylko je realizuje. Nauczył się bowiem, że marzeń nie należy odkładać na później. Odłożyć - jego zdaniem, należy codzienne troski i zmartwienia, a zamiast na nich skupić się na tym, co nas otacza.

O podejściu do marzeń sporo mówi też Magdalena Lamparska.



"Czy te marzenia, które mamy, naprawdę są nie do zrealizowania? A może warto po prostu to sprawdzić" - pyta do kamery. A potem przywołuje własne doświadczenia. "Ja jestem na to dobrym przykładem. Wiele osób mówiło mi, że to jest niemożliwe, żeby dostać się do szkoły teatralnej, bo trzeba mieć znajomości. A jednak można, można się dostać i swoją ciężką pracą iść krok po kroku i pokazywać, że marzenia się spełniają. Jest to realne doświadczenie. Na marzenia się pracuje" - przekonuje aktorka.

Ważną rolę w nagraniach pełni też syn pary. A Osumek zdradza, jak jego narodziny zmieniły jego podejście do życia i podróżowania. Mąż Lamparskiej wspomina, że kiedyś lubił podróże ekstremalne, zwykle samotne. Zmieniło się to, gdy urodził się Tymoteusz.

"Tę adrenalinę, te emocje trzeba było zastąpić cierpliwością i dobrym przygotowaniem do wyprawy. A jednocześnie z wyjazdu na wyjazd dowiadywaliśmy się nowych rzeczy, tego, że podczas wyprawy z dzieckiem ten program musi być zupełnie inny niż to bywało w pojedynkę czy w dwójkę" - mówi Osumek.



"Ale dzięki podróżom z Tymkiem odkrywam rzeczy, na które wcześniej nie zwróciłbym uwagi, bo wtedy był bieg, był cel. A teraz trzeba się zatrzymać, poczekać cierpliwie, popatrzeć i nagle dostrzegasz coś pięknego, co też zostaje w pamięci" - dodaje.

I właśnie pomysłami na takie podróże i sposobami na to, jak zmieniać marzenia w cele do osiągnięcia Lamparska i Osumek będą się dzielić na swoim vlogu Having Fam.