Magdalena Cielecka już nie ukrywa nowego chłopaka?

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner nie komentują plotek na temat łączącego ich czucia. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że krążące w środowisku informacje są prawdą. Właśnie pojawili się wspólnie na weselu Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony.

Magdalena Cielecka jest o 16 lat starsza od Bartosza Gelnera /Piotr Andrzejczak /MWMedia

13 sierpnia 2019 roku odbył się ślub Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Anna Lewandowska, Robert Kupisz, Łukasz Jemioł, a także Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner.

Reklama

Zdjęcia z uroczystości momentalnie obiegły Polską. Wśród nich znalazło się jedno, po którym można odnieść wrażenie, że na uroczystości Cielecka pojawiła się w towarzystwie Gelnera.

Pod koniec marca w mediach pojawiły się pierwsze informacja o romansie Magdaleny Cieleckiej z Bartoszem Gelnerem, kiedy to aktorka oficjalnie podczas rozmowy z Piotrem Najsztubem wyjawiła, że jakiś czas temu rozstała się ze swoim partnerem Dawidem Wajntraubem. Jeden z tabloidów dotarł nawet do informacji, że Cielecka i Gelner zaczęli spotykać się pod koniec 2018 roku.

Magdalena Cielecka: Boska 1 / 11 Magdalena Cielecka urodziła się 20 lutego 1972 roku. Aktorsko debiutowała bardzo szybko, ponieważ już w 1992 roku wystąpiła na deskach krakowskiego Teatru Starego w sztuce "Ich czworo". Filmowy świat usłyszał o Cieleckiej, kiedy wystąpiła w filmie "Pokuszenie". Opowieść o miłości zakonnicy w realiach późnego stalinizmu, przyniosła Cieleckiej uznanie krytyków i indywidualne wyróżnienie - aktorka otrzymała za swoją rolę Złotego Lwa na festiwalu w Gdyni. W 1998 wystąpiła również w filmie "Amok". Ten nieco zapomniany dziś obraz narodzin polskiego kapitalizmu, uchwycony w obiektywie Natalii Korynckiej-Gruz, przyniósł Cieleckiej nominację do Orła. Źródło: materiały prasowe udostępnij

"Spotykają się od sylwestra. Jak na razie nie mieszkają razem, ale spędzają ze sobą dużo czasu. Magda robi wszystko, by ukryć tę znajomość. Wie, że dzieli ich spora różnica wieku i może to być źle odebrane w środowisku" - miała powiedzieć osoba zaprzyjaźniona z aktorką.



Jak na razie para nie skomentowała medialnych doniesień, również podczas oficjalnych wyjść nie pojawili się wspólnie. Ostatnio na ich profilach na Instagramie pojawiły się zdjęcia z wakacji w Grecji, jednak i tym razem nie komentowali plotek.



Oliwy do ognia dolał komentarz Zosi Zborowskiej "Rozpoznaje pióro. A nie, to jest mniejsze", który prawdopodobnie odnosi się do zdjęcia zamieszczonego na profilu Gelnera, gdzie aktor pozuje z piórkiem włożonym we włosy.