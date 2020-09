Magdalena Cielecka: Droga do zatracenia

Bohaterki z krwi i kości, realne marzenia i terapeutyczna moc zawodu aktora - o tym wszystkim opowiadała Magdalena Cielecka w programie "2020. Plan B" prowadzonym przez Alicję Myśliwiec w ramach 13. Mastercard OFF Camera.

Ten zawód opiera się na naszych emocjach, słabościach - przekonuje Magdalena Cielecka /Adam Jankowski / Reporter

Nazwisko Magdaleny Cieleckiej od lat figuruje na afiszach kinowych hitów i spektakli teatralnych. Z tego względu prowadzącą "2020. Plan B" ciekawiło, czy artystka ma jeszcze do zagrania wymarzoną rolę. "Jak byłam młodą aktorką i mnie pytano, co bym chciała zagrać, to nie wymieniałam Ofelii ani Lady Makbet, a potem to wszystko właściwie przyszło samoczynnie" - opowiadała, podkreślając, że zawsze stawiała sobie realne marzenia.



Cielecka nie boi się wyzwań, ale zawsze stara się wybierać postaci ważne, które nie będą stanowić tylko bladego tła. "Chciałabym po prostu grać prawdziwe bohaterki, krwiste, nieoczywiste. Przede wszystkim takie, które dają do myślenia i nie opowiadają rzeczy przewidywalnych. Tylko nas zastanawiają i trochę wkładają kij w mrowisko" - wyjawiała aktorka.

Artystka obecnie przygotowuje się do pracy na planie czwartego sezonu "Chyłki". Tytułowa postać jeden do jednego odzwierciedla to, co Cielecka szuka w swoich rolach. Słynna mecenas jest pewną siebie kobietą, która zawsze walczy o swoje i nie boi się walczyć w męskim świecie. Podstawą serialu są książki Remigiusza Mroza. Twórcy serii nie przekładają powieści chronologicznie na mały ekran, dzięki czemu różne elementy z życia Chyłki łączą się ze sobą w nowy, oryginalny sposób.

Artystka zdaje sobie sprawę, że jej zawód, jak każdy inny, ma swoje dobre i złe strony. Wie, że niektóre rzeczy można wypracować przed kamerą, uzewnętrzniając emocje, które normalnie poznawałby terapeuta na spotkaniach specjalistycznych.



"Dla nas aktorów ta praca bywa terapią, ale bywa też jakąś przepaścią" - stwierdziła. "Może być drogą do zatracenia. Ten zawód opiera się na naszych emocjach, słabościach. My pracujemy na sobie, na swoich doświadczeniach, przeżyciach, więc w zależności, w jakim momencie w życiu się znajdujemy lub jakie towarzyszą nam wypadki albo w jakiej kondycji psychofizycznej jesteśmy, to się wszystko odbija na pracy" - podsumowywała, podkreślając, że każdy aktor przepracowuje problemy inaczej.



Magdalena Cielecka jest aktorką teatralną i filmową. W 1995 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zadebiutowała w filmie Barbary Sass "Pokuszenie" (1995) i od tamtego czasu na przemian pojawia się na dużym ekranie lub na deskach teatru. Obecnie od 2018 roku wciela się w postać mecenas Joanny Chyłki w serialu "Chyłka", a rosnąca popularność serii sprawia, że trwają prace nad kolejnym sezonem.

"2020. Plan B" to program Alicji Myśliwiec realizowany w ramach 13. edycji Mastercard OFF Camera. Wydarzenie towarzyszące festiwalowi można oglądać na platformie Player.pl.

Autor teksu: Aleksandra Góra