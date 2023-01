Magdalena Boczarska w filmie twórcy "365 dni" Tomasza Mandesa - "Haven in Hell" - zagra kobietę, która osiągnęła w życiu już wszystko. Jest szanowaną panią prawnik, ma dorosłą córkę. Jej życie zmienia się, gdy poznaje o 15 lat młodszego mężczyznę. Aktorka przyznaje, że ważną rolę w filmie odegrało jej macierzyństwo. Czy tylko to? Co wiemy o życiu Magdaleny Boczarskiej i jej podejściu do pikantnych scen w filmach?

Magdalena Boczarska: Aktorka różnych ról

Aktorka ukończyła w 2001 roku Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Dwa lata później podjęła się współpracy z Teatrem Narodowym w Warszawie. W międzyczasie działała również w teatrze Buffo, Carrousel Theater oraz Teatro Tatro.

Na ekranach pojawiła się w 2005 roku, gdy otrzymała pojedyncze role w kilku polskich serialach. Jej pierwsze filmy natomiast to produkcje Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. Zagrała w "Testosteronie", "Lejdis" oraz w "Idealnym facecie dla mojej dziewczyny". Po tych komediowych tytułach Boczarska otrzymała szansę sprawdzić się w dramacie. Za rolę w "Różyczce" otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Magdalena Boczarska urodziła się w Krakowie. W tym też mieście dorastała i studiowała aktorstwo na miejscowej PWST. Już w czasie studiów doceniono jej talent (otrzymała m.in. nagrodę im. Mikołaja Grabowskiego na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, za rolę Kobiety w spektaklu "Rajski ogród"), a upragniony dyplom aktorka zdobyła w roku 2001.

Gwiazda grała również w kilku filmach biograficznych. Wcielała się w postać Michaliny Wisłockiej (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") oraz Marii Piłsudskiej ("Piłsudski"). Role te poszerzyły warsztat aktorski, lecz z pewnością nie zaszufladkowały aktorki w jednym typie ról.

Magdalena Boczarska: Nie mam problemów z pokazywaniem ciała

W "Heaven in Hell" wielokrotnie ujrzymy nagie ciało Magdaleny Boczarskiej. Wszystko za sprawą scen erotycznych, które nie zawsze aktorka akceptuje. Uważa bowiem, że takie sceny powinny być naturalną konsekwencją emocji bohaterów. Nie akceptuje idei "rozbierania się dla samego rozbierania". Dlatego też widzimy ją nago wyłącznie w kilku produkcjach.

W filmie czy teatrze rozbieram się nie ja, ale postać, w którą się wcielam. Wypożyczam jej moje włosy, moje oczy i moje ciało - wyjaśnia. Magdalena Boczarska

Pierwszy raz mieliśmy okazję ujrzeć Magdalenę Boczarską nago w filmie "Futro" z 2007 roku . Widzowie mogą również pamiętać jej rozbierane sceny z "Różyczki" czy "Sztuki kochania". Nago pokazała się również w "Pakcie", "Drugiej szansy" oraz "Pod powierzchnią".

"Heaven in Hell" to nie tylko erotyka, lecz także macierzyństwo

Dla aktorki erotyka w "Heaven in Hell" to tylko jeden z kluczowych elementów. Jej bohaterka musi zmagać się również z problemami rodzicielstwa. W końcu jest matką dorosłej córki. I właśnie w tych scenach aktorka mocno docenia fakt, że sama jest matką. W 2017 roku Boczarskiej urodził się syn Henryk.

Nie mogłabym tak zawalczyć o macierzyński aspekt mojej bohaterki z "Heaven in Hell", gdybym sama nie była mamą - mówi.

Magdalena Boczarska: Bez chemii by się to w ogóle nie udało

Boczarska może również porównywać historię miłosną bohaterki do własnej przygody sercowej. W "Heaven in Hell" zakochuje się bowiem w mężczyźnie młodszym o 15 lat. Prywatnie aktorka również zdecydowała się związać z mężczyzną młodszym o 7 lat. Jej wybrankiem serca został Mateusz Banasiuk . Nie była to jednak łatwa decyzja w życiu aktorki.

Długo się wahałam. Miałam problem, że on jest młodszy. Nie wiedziałam, czy mogę sobie pozwolić na ten związek - tłumaczy.

Finalnie podjęta przez aktorkę decyzja była strzałem w dziesiątkę. Para doczekała się syna Henryka oraz stara się rozdzielać obowiązki domowe z tymi na planie.

Często pytana jestem, jak to jest żyć z aktorem. Nie jest łatwo, ale z drugiej strony mam poczucie, że nikt inny nie zrozumiałby mnie tak dobrze - wyjasnia.

