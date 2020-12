Mads Mikkelsen: Najlepszy europejski aktor roku

Stworzył filmowe portrety kompozytora Igora Strawińskiego i przeciwnikq Jamesa Bonda. Był Tristanem i serialowym Hannibalem Lecterem. Także miniony rok należał do niego. Za rolę nauczyciela biorącego udział w pijackim eksperymencie w "Na rauszu" Thomasa Vinterberga otrzymał Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego aktora roku.

Dorastałem zanurzony w popkulturze - wyznaje Mads Mikkelsen /Visual China Group /Getty Images

Pytany o nagrody, zazwyczaj odpowiada, że nie planował kariery i za wszelką cenę próbował jej uniknąć. Po prostu zawsze starał się robić to, co sprawiało mu przyjemność. Zanim odkrył aktorstwo, jego pasją był sport. Mads Dittmann Mikkelsen przyszedł na świat 22 listopada 1965 r. w Kopenhadze jako młodszy syn pracownika sektora bankowego Henninga Mikkelsena i pielęgniarki Bente Christiansen. Był ciekawym świata chłopcem, który uwielbiał biegać, skakać na trampolinie i spędzać czas z przyjaciółmi. Rodzice od młodych lat uczyli go przedsiębiorczości. Aby dorobić do kieszonkowego, Mads roznosił gazety i doręczał przesyłki od dentysty'.

Reklama

"Dostarczałem starszym ludziom protezy w drewnianych pudełkach. Kilka uszkodziłem, bo woziłem je na rowerze i - chcąc dotrzeć do adresatów jak najszybciej - wbiegałem po kilka schodków na raz. Miałem milion tego typu prac, a do tego kilka godzin dziennie ćwiczyłem gimnastykę. Pewnie miałem ADHD lub coś w tym stylu" - mówił po latach na łamach portalu "The Scotsman".



Jako licealista nie miał sprecyzowanych planów na przyszłość. Kiedy pewnego dnia zobaczył reklamę kursów tańca, uznał, że warto spróbować. Kilka lat później wyjechał do Nowego Jorku, gdzie uczył się w zespole tanecznym Marthy Graham. Był już 26-latkiem, doświadczonym, zawodowym tancerzem, kiedy uświadomił sobie, że bardziej niż estetyka tańca fascynują go ekspresja i dramatyzm. Postanowił pójść w ślady swojego brata Larsa i zostać aktorem. W 1996 r. ukończył Aarhus Theatre School.



W tym samym roku zadebiutował na wielkim ekranie w dramacie sensacyjnym "Dealer" Nicolasa Windinga Refna, który odniósł w kraju duży sukces i doczekał się kontynuacji "Dealer II - Krew na rękach". Rola dealera narkotykowego Tonnyego skierowała na Mikkselsena uwagę widzów i filmowców. "Wiedziałem, czego chce Nicolas, a on uwielbiał mój sposób pracy. Zawsze staram się znaleźć coś pozytywnego w złych postaciach i rysę w tych dobrych" - wspominał w jednym z wywiadów.

Kolejne kreacje - w komedii kryminalnej "Błyskające światła" Andersa Thomasa Jensena i komedii romantycznej "Raz na wozie, raz pod wozem" Helli Joof - zapewniły mu status jednego z wiodących duńskich aktorów. Międzynarodową sławę zdobył jako Tristan w "Królu Arturze" Antoine'a Fuqui i jako Igor Strawiński w filmie "Chanel i Strawiński" Jana Kounena. W 2006 r. otrzymał pierwszą w karierze nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej za rolę dyrektora upadającego sierocińca w nominowanym do Oscara "Tuż po weselu" Susanne Bier. Jednak to kreacja przeciwnika Jamesa Bonda, finansisty Le Chiffre’a w "Casino Royale" Martina Campbella była dla Madsa spełnieniem marzeń.

Wideo "Król Artur" [trailer]

"Nie wychowałem się na głębokich czechosłowackich dramatach ani na francuskim kinie artystycznym. Oglądałem Bruce'a Lee. Później zachwyciłem się 'Taksówkarzem' Martina Scorsese i 'Dekalogiem' Krzysztofa Kieślowskiego, ale dorastałem zanurzony w popkulturze. Byłbym więc hipokrytą, gdybym powiedział, że nie kocham Jamesa Bonda, bo go uwielbiam" - podkreślił na łamach "Rolling Stone'a".