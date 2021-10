Jimmy Fallon próbował pociągnąć Madonnę za język w kwestii ról filmowych, które odrzuciła. Piosenkarka potwierdziła, że powiedziała „nie” dramatowi o tancerkach erotycznych „Showgirls”. Odmówiła też – w tym wypadku nad tym ubolewa – przyjęcia propozycji wcielenia się w Kobietę Kota w „Powrocie Batmana” (skorzystała na tym Michelle Pfeiffer).

Najbardziej jednak zaszokowała widzów ostatnim stwierdzeniem, jakie padło z jej ust w tym wątku. „Odrzuciłam też rolę w 'Matriksie'. Czy uwierzysz w to? Chciałam się zabić. Przecież to jeden z najlepszych filmów w historii. Jakaś część mnie ciągle żałuje tej decyzji” – stwierdziła. Piosenkarka nie wyjaśniła, o jaką konkretnie bohaterkę w filmie Wachowskich chodziło. Tak czy inaczej, główna rola kobieca w „Matriksie” - postać Trinity, przypadła Carrie Ann Moss.

Madonna przyjęła zaproszenie do programu "The Tonight Show" przede wszystkim, aby opowiedzieć o filmie "Madame X", dokumentującym jej trasę koncertową z lat 2019-2020, na której promowała album o tym samym tytule. Film ma premierę 8 października. W Stanach Zjednoczonych dokument jest dostępny dla użytkowników platformy Paramount+. W Polsce będzie można go obejrzeć tego samego dnia o godz. 20.00 na antenie MTV.

"Matrix Zmartwychwstania"

Widzowie na całym świecie mogą już zobaczyć zwiastun filmu "Matrix Zmartwychwstania", prezentujący wiele scen, które po raz pierwszy tak obszernie sugerują fabułę czwartej części "Matriksa".

Wyczekiwana od lat kontynuacja oryginalnej trylogii stworzonej przez Lilly i Lanę Wachowski długo pozostawała osnuta aurą tajemnicy. Wrzesień przyniósł jednak zwrot akcji - najpierw uruchomiono oficjalną stronę filmu, a później opublikowano pierwszy zwiastun, pełen wielu fantastycznych momentów.