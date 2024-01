Maciej Stuhr zabrał córkę na głośną premierę. Podobna do sławnego taty?

"Fuks 2": Kontynuacja kultowego hitu

"Fuks 2" to pełna zaskoczeń i zwrotów akcji komedia gangsterska, która łączy pokolenia. Z jednej strony nawiązuje do kultowego filmu sprzed lat. Z drugiej - jest zupełnie nową historią dziejącą się we współczesnych realiach. Maciej Stuhr , który był głównym bohaterem "Fuksa" , przekazuje pałeczkę młodszemu pokoleniu. Tym razem to nie jego bohater jest w centrum uwagi, ale jego kochliwy i uroczy syn Maciek ( Maciej Musiał ).

"Fuks 2" 1 / 23 "Fuks 2": Katarzyna Sawczuk, Maciej Musiał i Paulina Gałązka, fot. Mikołaj Tym Źródło: materiały prasowe Autor: © materiały dystrybutora

Mimo że Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami ( Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk ) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem ( Cezary Pazura ), na którego poluje emerytowany glina ( Janusz Gajos ), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.



"Fuks 2": Maciej Stuhr zabrał córkę na premierę

Na uroczystą premierę "Fuksa 2" w Cinema City Sadyba przybyły niemal wszystkie gwiazdy filmu. Nie zabrakło również innych aktorów i celebrytów, którzy dobrze pamiętali kultową pierwszą część z 1999 roku i chcieli sprawdzić, jak tym razem poradzili sobie twórcy. Imprezę poprowadził Krzysztof Ibisz.



Wcielający się w Aleksa Bagińskiego Maciej Stuhr przybył na uroczysty pokaz w towarzystwie swojej córki Matyldy. 24-latka w przeszłości myślała o tym, aby podążyć śladami sławnego taty. Ukończyła nawet specjalizację aktorską w warszawskim liceum filmowym. Ostatecznie wybrała jednak inną drogę życiową. Postawiła na studia dziennikarskie na Collegium Civitas.