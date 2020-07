"W imieniu całej rodziny bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich tygodniach!" - napisał na Facebooku Maciej Stuhr, odnosząc się do stanu zdrowia jego ojca, Jerzego, który przez ostatnie dwa tygodnie przebywał w szpitalu.

Dziękujemy z całego serca! - napisał na Facebooku Maciej Stuhr /Wojciech Stróżyk / Reporter

"Ponieważ mój Tato nie dorobił się póki co Facebooka, w jego i rodziny imieniu bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich tygodniach! Ekipie ratunkowej z Rabki, szpitalowi w Nowym Targu oraz szpitalowi w Prokocimiu za fantastyczną, szybką i profesjonalną pomoc. Każdej pielęgniarce, oddziałowym, ratownikom i fizjoterapeutom oraz oczywiście lekarzom wielkie dzięki i brawa dla Was! Dziękujemy z całego serca!" - napisał Maciej Stuhr.



"W przypadku udaru mózgu, absolutnie kluczowe są pierwsze godziny. Jeśli niepokoi Was stan kogoś w Waszym otoczeniu, jeśli utrudniony jest kontakt, człowiek nagle inaczej reaguje, nie potrafi wyciągnąć ręki, wskazać czegoś palcem, dotknąć sobie czubka nosa - nie zastanawiacie się, wzywajcie karetkę. Nie dzwońcie po wujka Mietka, który jest lekarzem, nie wieźcie autem pacjenta do szpitala- dzwońcie na 112. To najlepszy rodzaj pomocy, który taki człowiek może otrzymać!" - dodał aktor.



"Jeszcze raz dziękujemy, także za wszystkie ciepłe słowa, które do nas nieustannie napływały! Serdecznie pozdrawiamy! Komisarz Ryba wraca do akcji!" - zapewnił Maciej Stuhr.



Już we wtorek, 29 lipca, żona Jerzego Stuhra, Barbara, powiedziała "Gazecie Wyborczej". "Mąż został dziś wypisany ze Szpitala Uniwersyteckiego. Czuje się dobrze, właśnie jedziemy do domu". Przypomnijmy, że 73-letni aktor trafił do szpitala 13 lipca z podejrzeniem udaru mózgu.



"Dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi szpitalnemu za wspaniałą opiekę oraz wszystkim, którzy nas wspierali i okazali nam serdeczność" - podkreśliła rodzina w specjalnym oświadczeniu.



Jak podkreśliła Barbara Stuhr, jej mąż wychodzi z bardzo ciężkiego stanu nadzwyczaj dobrze, co według lekarzy jest wynikiem błyskawicznie udzielonej pomocy.

"Ze swojej strony wyrażamy najwyższy podziw i podziękowania dla: załogi karetki z Rabki, personelu szpitala w Nowym Targu za wspaniałą decyzję i pomoc oraz za bardzo profesjonalną, serdeczną opiekę w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Cały personel od salowych przez pielęgniarki i nadzwyczajnych, budzących zaufanie lekarzy zasługuje na wyrazy najgłębszego szacunku i podziękowania od nas" - zaznaczyła Barbara Stuhr.



Aktor wcześniej miał zawał, a w 2011 roku zmagał się z rakiem krtani - udało mu się pokonać chorobę. Zaangażował się w kampanie na rzecz leczenia nowotworów i wspierania pacjentów onkologicznych. Wraz z żoną Barbarą jest jednym ze współzałożycieli, a zarazem ambasadorem działającego od ponad 20 lat w Krakowie Stowarzyszenia Unicorn.

Jerzy Stuhr - aktor, reżyser i pedagog, były rektor krakowskiej PWST - stworzył wiele wybitnych kreacji teatralnych i filmowych w kraju i za granicą. W Starym Teatrze grał w spektaklach reżyserowanych m.in. przez Andrzeja Wajdę, Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego. Stworzył wiele niezapomnianych kreacji filmowych m.in. w "Wodzireju" Feliksa Falka, "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy, "Seksmisji" Juliusza Machulskiego oraz w filmach Krzysztofa Kieślowskiego. Sam także reżyseruje w teatrze i na dużym ekranie