​Maciej Stuhr: Noga moja u Św. Szczepana już nie postanie. Afera wokół księdza, który przepędził wolontariuszkę WOŚP

Aktor w emocjonalnym poście odniósł się do sytuacji, w której ksiądz w agresywny sposób wyrzucił z terenu kościoła w Krakowie młodą kobietę ze skarbonką WOŚP. Dla Macieja Stuhra to sprawa osobista, bo to ważny dla niego kościół.

"Kościół św. Szczepana w Krakowie. Bardzo ważne miejsce dla mnie. Tu chodziłem na religię do salki parafialnej, tu przystąpiłem do I Komunii Świętej, tu chodziłem na Msze, Drogi Krzyżowe, roraty i wszystko inne. Tak, byłem bardzo religijnym dzieckiem. Teraz słyszę od tutejszego "duszpasterza" "Won". Przyjmuję to osobiście do siebie. I noga moja u Św. Szczepana już nie postanie. Bardzo to wszystko smutne" - napisał aktor (pisownia oryginalna), udostępniając przy tym viralowy już filmik, zarejestrowany podczas zdarzenia.

Na filmie ksiądz krzyczy do wolontariuszki ze skarbonką WOŚP: "Won stąd!", "Wara stąd!". Padają też słowa o "diabelskiej organizacji", choć nie wiadomo, czy odnoszą się do WOŚP, czy do TVN, na którą to stację ksiądz złorzeczy w dalszej części filmiku.

Na stronie internetowej parafii - w dziale "Ogłoszenia parafialne" znalazło się oświadczenie w sprawie incydentu.

"Ze względu na niewłaściwe zachowanie kapłana DIECEZJI ODESKO-SYMFEROPOLSKIEJ (UKRAINA) posługującego w naszym kościele wobec wolontariuszki WOŚP w dniu 31.01.2021 r. składamy wyrazy ubolewania przepraszamy Wolontariuszkę i Wszystkich, których te słowa i zachowanie kapłana obraziły, a które nie powinny nigdy mieć miejsca. Ks. Proboszcz z duszpasterzami Parafii św. Szczepana" (pisownia oryginalna).

29. już finał WOŚP odbył się pod hasłem "Finał z głową". Zebrane podczas niego pieniądze będą przeznaczone na sprzęt dla szpitalnych oddziałów laryngologii dziecięcej.

