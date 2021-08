Maciej Musiał dumny ze swego dziadka! Kim jest krewny aktora?

Kim jest dziadek Macieja Musiała?

Dziadkiem aktora jest Marian Markiewicz, pseudonim "Maryl" (97 lat), weteran II wojny światowej, żołnierz AK, jeden z Żołnierzy Wyklętych, uczestnik "Burzy" w Wilnie, odznaczony Krzyżem Walecznych.



Maciej Musiał od wielu lat towarzyszy dziadkowi we wszystkich ważnych uroczystościach, a kilka lat temu zabrał go w sentymentalną, męska podróż do miejsca, skąd Marian Markiewicz pochodzi, czyli na Litwę.



Teraz młody aktor zachęca wszystkich do udziału w biegi Tropem Wilczym, który ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych.



"W tym roku bieg odbywa się 15 sierpnia na terenie całej Polski, ale także poza naszym krajem. Wśród bohaterów, na koszulkach uczestników, jest także mój dziadek Marian Markiewicz, pseudonim "Maryl" więc tym bardziej zachęcam wszystkich do udziału" - podkreśla Musiał, który jest ambasadorem imprezy.



