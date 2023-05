"Mace": Shia LaBeouf skorumpowanym policjantem

Tytułowy Mace to bohater, którego sportretuje Shia LaBeouf . Doświadczony policjant z New Jersey, któremu nieobce jest branie łapówek i rasistowskie wyskoki. Przydzielony zostaje mu nowy partner, czarnoskóry Woods (Trevor Jackson). Ten młody idealista nie pozwala się zastraszyć starszemu koledze. Gdy Mace doprowadza do wybuchu wojny gangów, by zatuszować swoje przestępstwa, Woods próbuje mu w tym przeszkodzić.

Jak podaje serwis Deadline, zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku w New Jersey. Obecnie twa kompletowania reszty obsady. Natomiast na trwającym właśnie festiwalu Cannes 2023 poszukiwani są inwestorzy do tego projektu.

Shia LaBeouf: Odrodzenie skandalisty

Podczas pracy nad "Mace" LaBeouf będzie mógł czerpać inspiracje z mroczniejszej części swojej natury i mniej chlubnych rozdziałów swojej biografii. Przed laty bowiem wiele kobiet oskarżyło go o przemoc psychiczną i fizyczną. Aktor nie radził sobie też z problemem alkoholowym. Musiał na dłuższy czas zrezygnować z grania w filmach, aby poddać się leczeniu. Odnalazł też ukojenie w religii (przeszedł z judaizmu na katolicyzm). Dzisiaj nie słychać o jego kolejnych ekscesach, co pozwala mieć nadzieję, że terapia okazała się skuteczna.

Shia LaBeouf: Nie jest sławny? 1 / 8 11 czerwca 2016 amerykański aktor Shia Labeouf obchodzi 30. urodziny. W ostatnich latach częściej niż o jego kinowych dokonaniach słyszymy o aferach z jego udziałem. LaBeouf ukończył Alexander Hamilton High School, a następnie został przyjęty na Yale University, jednak szybko porzucił studencką karierę. Aktorskie szlify zdobywał jako komik. Był odtwórcą głównej roli w amerykańskim serialu młodzieżowym "Świat nonsensów u Stevensów". Wcielał się tu w postać najmłodszego członka rodziny, gimnazjalistę obdarzonego dużym poczuciem humoru i pełnego najróżniejszych, często szalonych, pomysłów. Aktor pojawiał też się gościnnie w popularnych serialach ("Z Archiwum X", "Ostry dyżur", "Dotyk anioła"). Źródło: materiały prasowe Autor: Disney