"Ma Rainey: Matka bluesa" z nagrodami Gildii Aktorów

W niedzielę wręczone zostały nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych (SAG). Obyło się bez niespodzianek. Triumfowali faworyci.

Chadwick Boseman i Viola Davis stworzyli najlepsze role w minionym roku? /materiały prasowe

"Ma Rainey: Matka bluesa", która miała trzy nominacje, zdobyła statuetki w dwóch najważniejszych kategoriach. Za najlepszą aktorkę uznana została Viola Davis, z kolei najlepszym aktorem uznano zmarłego w sierpniu zeszłego roku Chadwicka Bosemana.



"Ma Rainey: Matka bluesa": Oficjalny zwiastun

"Ma Rainey: Matka bluesa" przegrała jednak walkę o nagrodę dla najlepszej obsady. To wyróżnienie przypadło "Procesowi Siódemki z Chicago", co pozwoliło wpisać się Michaelowi Keatonowi na listę rekordzistów SAG Awards. Jest bowiem pierwszym aktorem, który zdobył trzy nagrody w kategorii najlepsza obsada (poza "Procesem", także za "Birdmana" i "Spotlight").



Z kolei statuetki za najlepsze role drugoplanowe trafiły w ręce Youn Yuh-Jung ("Minari") i Daniela Kaluuyi ("Judas and the Black Messiah"). Wyróżniono także ekipę kaskaderską pracującą przy filmie "Wonder Woman 1984".



"Minari": Zwiastun

Tak jak "Ma Rainey: Matka bluesa", podwójnie nagrodzone zostały też seriale "The Crown" i "Schitt's Creek".

Największymi przegranymi wieczoru były: film "Pięciu braci" i serial "Już nie żyjesz". Oba zdobyły po trzy nominacje, lecz zakończyły galę bez wygranej.



Laureaci SAG Awards 2021:

Kategorie kinowe:

Obsada: "Proces Siódemki z Chicago"

Aktorka: Viola Davis - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Aktor: Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Aktorka drugoplanowa: Youn Yuh-Jung - "Minari"

Aktor drugoplanowy: Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Ekipa kaskaderska: "Wonder Woman 1984"



Kategorie serialowe:

Obsada serialu dramatycznego: "The Crown"

Obsada serialu komediowego: "Schitt's Creek"

Aktor w serialu dramatycznym: Jason Bateman - "Ozark"

Aktorka w serialu dramatycznym: Gillian Anderson - "The Crown"

Aktor w serialu komediowym: Jason Sudeikis - "Ted Lasso"

Aktorka w serialu komediowym: Catherine O'Hara - "Schitt's Creek"

Aktor w filmie telewizyjnym lub miniserialu: Mark Ruffalo - "To wiem na pewno"

Aktorka w filmie telewizyjnym lub miniserialu: Anya Taylor-Joy - "Gambit królowej"

Ekipa kaskaderska w serialu dramatycznym lub komediowym: "The Mandalorian"