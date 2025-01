Ma dosyć ciepłych, komediowych ról. Choć raz chce zagrać "tego złego"

Ke Huy Quan: skromny aktor podbija Hollywood

Ke Huy Quan rozczula swoją otwartością, entuzjazmem, wdzięcznością i szczerością, którą nieczęsto można zauważyć wśród osób pracujących w branży filmowej.

Aktor docenia każdą możliwość rozwoju, cieszy się ze spotkań z innymi artystami i z chęcią się od nich uczy. W 2022 roku podbił serca widzów drugoplanową kreacją w wielokrotnie nagradzanym filmie "Wszystko wszędzie naraz". Jego występ został doceniony m.in. Złotym Globem i Oscarem, w co sam przez długi czas nie mógł uwierzyć.

Reklama

Ke Huy Quan: aktor marzy o roli antagonisty

Po wyjątkowym występie Hugh Granta w filmie "Heretyk" Ke Huy Quan zamarzył o roli czarnego charakteru, która byłaby czymś nowym i interesującym w jego karierze.

"Chciałbym zagrać złego faceta. Jak złoczyńca z Bonda. Albo coś w rodzaju tego, co robi Hugh Grant w 'Heretyku. [...] Chcę wyjść z mojej strefy komfortu i po prostu zagrać tego diabolicznego, naprawdę złego faceta. To byłaby świetna zabawa" - przyznał w rozmowie dla Empire.

Aktor przyznał, że chciałby oddzielić swój wizerunek od kina akcji, z którym związany jest od lat, zarówno poprzez występy przed kamerą, jak i tworzenie choreografii walk:

"Nie chcę być postrzegany jako gwiazda akcji. Mam nadzieję, że będę postrzegany jako aktor, który dobrze radzi sobie z akcją. Będę więc robił krok po kroku. Najlepsze w byciu aktorem jest to, że możesz grać różne postacie"

Jedno z jego marzeń już niedługo się spełni. Nowy film z udziałem aktora

Po wielu latach nieudanych prób wybicia i szeregu ról drugoplanowych, Quan po raz pierwszy otrzymał propozycję odegrania głównego bohatera. Już niedługo zobaczymy go w filmie zatytułowanym "Love Hurts".

"Zawsze fantazjowałem o byciu numerem jeden na liście. [...] Nigdy nie myślałem, że pewnego dnia będę głównym aktorem w dużym filmie studyjnym. Niewiarygodne uczucie" - mówił w rozmowie z "People".

W "Love Hurts" Quan wcieli się w rolę pozornie łagodnego pośrednika w handlu nieruchomościami, który skrywa mroczny sekret. Reżyserią zajmuje się Jonathan Eusebio, dla którego będzie to debiut w tej roli. Wcześniej pracował jako choreograf walk m.in. przy serii o Johnie Wicku.

"Kiedy po raz pierwszy przeczytałem scenariusz, byłem bardzo zdezorientowany. Chociaż uważałem, że to dobry tekst, uważałem, że został napisany dla kogoś innego. W rzeczywistości powiedziałem nawet: 'Powinniście zadzwonić do Jasona Stathama, a nie do mnie'" - opowiadał aktor.

Wybór jednak ostatecznie padł na niego, ponieważ twórcom zależy na przedstawieniu zupełnie nowego wizerunku gwiazdy akcji. Takiego typu postaci widzowie jeszcze nie widzieli:

"Chcieli kogoś, kto może mieć szeroki wachlarz. Kogoś, kto nie boi się być wrażliwy i jednocześnie nie wygląda na twardziela, dopóki sytuacja tego nie wymaga".

"Love Hurts" ukaże się w kinach 7 lutego 2025 roku.

Zobacz też: Upamiętnił zmarłą koleżankę z planu w dniu swoich urodzin. Wzruszające słowa