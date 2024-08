Ma do siebie dystans? "Lubię pisać piosenki o typach, którzy mnie zdradzili"

Już w 2009 roku pojawiła się gościnnie w odcinku "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas". Zagrała małą rolę nastolatki, której zabójstwo muszą rozwikłać główni bohaterowie. Rok później wystąpiła w "Walentynkach" Garry'ego Marshalla, gdzie partnerowała Taylorowi Lautnerowi. Ona i aktor, znany z roli wilkołaka Jacoba w sadze "Zmierzch", byli wtedy parą. Oboje otrzymali nominację do MTV Movie Award za najlepszy pocałunek.

Taylor Swift: Nie mówi o chłopakach, którzy ją zdradzili

Swift często pojawiała się w programie rozrywkowym "Saturday Night Live". Chociaż była jego gospodarzem tylko raz, w listopadzie 2009 roku, później wielokrotnie występowała jako gościni muzyczna lub aktorka epizodyczna. W dedykowanym jej odcinku w monologu otwierającym ironicznie odniosła się do zakończonego związku z Joe Jonasem, plotek o romansie z Taylorem Lautnerem, a także jej relacji z Kanye'em Westem.

Reklama

Wideo Saturday Night Live - monolog Taylor Swift

"Lubię pisać piosenki o bucach, którzy mnie zdradzili, ale nie będę o tym mówiła w swoim monologu. Lubię umieszczać ich imiona w moich piosenkach, żeby było im wstyd wyjść do ludzi, ale nie będę o tym mówiła w moim monologu" - nuciła. "Myślicie, że chodzi mi o Joe, który rzucił mnie przez telefon, ale nie będę go przywoływała w moim monologu. Hej, Joe, idzie mi świetnie".

W 2014 roku pojawiła się na chwilę podczas monologu otwierającego Setha Rogena. "Wydajesz się zdenerwowany, a kiedy mężczyzna pokazuje emocje, ja się pojawiam" - żartowała. W 2015 roku zagrała małą rolę w jednym ze skeczy odcinka specjalnego z okazji 40-lecia formatu. Trzeba przyznać, że przyćmiły ją wtedy pocałunki Bradleya Coopera z Betty White. Z kolei w 2021 roku wykonała 10-minutową wersję swojego przeboju "All Too Well". Wystąpiła także na chwilę w skeczu grupy Please Don't Destroy pod tytułem "Three Sad Virgins".

Zdjęcie Ben Marshall, Martin Herlihy, John Higgins i Taylor Swift w skeczu "Three Sad Virgins" / NBC / Contributor / Getty Images

Taylor Swift: Późniejsze role filmowe

Swift ogranicza się głównie do ról epizodycznych. Pojawiła się gościnnie w ostatnim odcinku drugiego sezonu "Jess i chłopaki" jako dziewczyna, z którą wybiega ze ślubu narzeczony jednej z bohaterek. Fani od razu zauważyli, że piosenkarka napisała o podobnej sytuacji w "Speak Now" z 2010 roku. W "Dawcy pamięci" (2014) wcieliła się w zmarłą córkę bohatera granego przez Jeffa Bridgesa. Natomiast w "Amsterdamie" (2022) zagrała spadkobierczynię nieżyjącego senatora, która zostaje zamordowana pod koniec swojej sceny.

Więcej uwagi przykuł jej występ w niesławnych "Kotach" z 2019 roku. Swift wcieliła się w Bombalurinę i wykonała piosenkę "Macavity". Napisała także tekst do "Beautiful Ghosts", za który otrzymała nominację do Złotego Globu. Należy zaznaczyć, że było to jedno z nielicznych pozytywnych wyróżnień, które przypadło niewypałowi Toma Hoopera.

Swift wyreżyserował i napisała także krótkometrażowy film "All Too Well", oparty na jej piosence pod tym samym tytułem. Pojawiła się także w małej roli jako dorosła wersja bohaterki, w którą przez większość czasu wcielała się znana ze "Stranger Things" Sadie Sink.

Zdjęcie Taylor Swift w filmie "Koty" / CAP/RFS/Capital Pictures/East News / East News

Taylor Swift: Plotki o kolejnych występach

Nie wydaje się, by Swift zamierzała poświęcić występom filmowym więcej czasu. Nie przeszkadza to jednak mediom w spekulacji. Przed premierą "Deadpoola & Wolverine'a" pojawiały się plotki, że piosenkarka wcieli się w epizodzie w Dazzler, członkinię X-Men. Okazały się one jednak nieprawdziwe.

Hollywood zdaje sobie sprawę z jej popularności. Gdy organizatorzy Złotych Globów ogłosili nową kategorię "najlepszy blockbuster" i nominowali w niej film z trasy koncertowej "The Eras Tour", wielu żartowało, że zrobiono to tylko po to, by obecność piosenkarki podbiła wyniki oglądalności ceremonii. Nawiązał do tego prowadzący galę Jo Koy. Swift nie była zachwycona jego uwagami i skontrowała je lodowatym spojrzeniem. Oczywiście zaraz stało się to internetowym memem.