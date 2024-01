Ma 33 lata i podbija polskie kino. "To była jazda bez trzymanki"

Tomasz Włosok: Jestem wdzięczny, że gram różne postaci

Tomasz Włosok ma 33 lata i podbija polskie kino. W 2023 roku można było go podziwiać w głośnym filmie "Zielona granica" Agnieszki Holland, za który dostał Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego oraz w serialu produkowanym przez Canal+ "Emigracja XD" .



"Jestem ogromnie wdzięczny za to, że mam możliwość grać bardzo różne postaci. Dzięki temu mogę sprawdzać swoje umiejętności w różnych dziedzinach i sferach. To bardzo ekscytujące! Każda produkcja daje adrenalinę, szczyptę niepewności, a proszę mi wierzyć, uwielbiam wychodzić z własnej strefy komfortu" - wyznał aktor w rozmowie z Aleksandrą Wojtanek z agencji AKP.

Co aktor powiedział o roli w filmie Agnieszki Holland?



"Poczułem potrzebę zrealizowania tego projektu. Była to niełatwa produkcja, ale nie daliśmy się zwariować. Film powstał w dużej mierze z emocji, które są bardzo poważne. (...) Oczywiście czuliśmy ważność projektu, ale mieliśmy w sobie bardzo dużo dobrej energii. W końcu zrobiliśmy go z empatii i miłości do drugiego człowieka" - wyznał.

"Starałem się jak najbardziej zrozumieć motywację mojego bohatera i uporządkować w głowie to, co musi zrobić. To bohater bardzo rozerwany wewnątrz. Mnie to bardzo fascynowało, choć niosło za sobą ciężar i odpowiedzialność" - dodał.

Tomasz Włosok i "Emigracja XD": To była jazda bez trzymanki

Przciwwagą dla tej produkcji był komediowy serial Canal+ "Emigracja XD".

"Powiedziałbym, że to była jazda bez trzymanki" - oświadczył ze śmiechem aktor.



"Scenariusz powstał na podstawie powieści Malcoma XD, który współtworzył scenariusz z fantastycznym Łukaszem Kośmickim. My, aktorzy zostaliśmy odpowiednio przeprowadzeni przez opowieść, a jednocześnie dostaliśmy ogromną swobodę, wolną rękę i mogliśmy poczuć dokładnie to samo, co nasi bohaterowie. Moim partnerem na planie był Michał Balicki, wyjątkowy człowiek i aktor. To był dla mnie wielki zaszczyt" - opowiadał aktor.

Zdjęcie Kadr z serialu "Emigracja XD" / Canal Plus / materiały prasowe

Tomasz Włosok jako legendarny pieściarz Jerzy Kulej

Aktualnie Tomasz Włosok pracuje na planie filmu "Kulej" . To biograficzna produkcja w reżyserii Xawerego Żuławskiego o jednym z największych polskich bokserów wszech czasów oraz wybitnym sportowcu XX wieku.

"Mój dziadek i mój tato bardzo interesowali się boksem. Legenda Jerzego Kuleja i tzw. złotej ery polskiego pięściarstwa była w domu obecna na co dzień - mówi Tomasz Włosok, który od dzieciństwa trenował różnego rodzaju sporty walki, a przypadek sprawił, że jesienią 2021 roku, na dwa miesiące przed ogłoszeniem castingów do roli Kuleja, zapisał się na pierwsze w życiu lekcje boksu.



W filmie u boku Tomasza Włosoka występują m.in. Michalina Olszańska i Andrzej Chyra. Film ma trafić na ekrany kin jesienią 2024 roku.