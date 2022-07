Łukasz Nowicki: Droga "Gladiatora"

Łukasz Nowicki podczas tegorocznych wakacji postanowił zrobić wielki objazd po Włoszech. Zwiedził już Lombardię i Sycylię, a teraz napawa się Toskanią. Tam, co udokumentował na Instagramie, dotarł do "drogi Gladiatora"m czyli niezwykle malowniczej ścieżki, którą bohater grany przez Russella Crowe'a wracał do domu.

Łukasz Nowicki /VIPHOTO /East News