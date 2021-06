Lucy Liu gwiazdą filmu sci-fi „The Invisibles”

Znana z serialu „Ally McBeal” i filmu Quentina Tarantino „Kill Bill vol. 1” aktorka wystąpi u boku Tima Blake’a Nelsona w kanadyjskim filmie sci-fi „The Invisibles”.

Lucy Liu /Sean Zanni/Patrick McMullan /Getty Images

Jak informuje portal ScreenDaily, bohaterami filmu "The Invisibles" będzie małżeństwo, któremu grozi niespodziewany koniec, gdy mąż dosłownie zaczyna zanikać. Powoli będąc wymazywanym z istnienia, odkrywa nowy świat pełen osób, które zniknęły podobnie jak i on. To alternatywna rzeczywistość istniejąca równolegle do świata rzeczywistego, która nie ma żadnej możliwości na to, by mieć na ten świat jakikolwiek wpływ.



Reżyserem i współautorem scenariusza filmu "The Invisibles" jest Andrew Currie, który ma na koncie m.in. przewrotną komedię "Fido" z 2006 roku. Opowiada ona o świecie, w którym ludzie opanowali inwazję zombie i przysposobili żywe trupy do pomocy w codziennych, domowych pracach. Scenariusz "The Invisibles" Currie napisał razem z Colinem Aussantem. Zdjęcia do swojego nowego filmu Currie rozpocznie w Toronto w październiku tego roku. W obsadzie jest także Nathan Alexis ("Gwiazda szeryfa", "Trickster").



"Andrew i Collin stworzyli naprawdę wyjątkową i wyróżniającą się wizję świata, co do której jesteśmy przekonani, że będzie rozbrzmiewać na całym świecie" - powiedział Will Machin, jeden z producentów filmu "The Invisibles". Określa on film Curriego mianem afirmującej życie fantazji science-fiction opowiadającej o miłości i odporności.



Lucy Liu, którą ostatnio można było oglądać w serialach "Elementary" i "Dlaczego kobiety zabijają" oraz filmie "Stage Mother", pracuje aktualnie na planie komiksowego filmu "Shazam! Fury of the Gods". Wciela się tam w rolę jednego z czarnych charakterów: Kalypso, siostry Hespery, którą gra Helen Mirren.