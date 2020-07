Luca Guadagnino o słynnym hollywoodzkim alfonsie

Po sukcesie "Tamtych dni, tamtych nocy" włoski reżyser Luca Guadagnino jest obecnie jednym z najbardziej zapracowanych twórców. Choć pandemia COVID-19 wciąż utrudnia powrót do normalnej produkcji filmowej, lista projektów, z jakimi związany jest Guadagnino, systematycznie się powiększa. Teraz doszedł do niej film opowiadający o słynnym hollywoodzkim alfonsie.

Luca Guadagnino jest obecnie bardzo zapracowany /Ian West/PA Images /Getty Images

Jak podaje portal "Deadline", studio Searchlight Pictures nabyło prawa do nakręcenia fabularnej wersji filmu dokumentalnego "Scotty and the Secret History of Hollywood", wyreżyserowanego przez Matta Tyrnauera w 2017 roku. Guadagnino zajmie się reżyserią, a scenariusz napiszą Seth Rogen i Evan Goldberg.



Bohaterem filmu będzie Scotty Bowers, weteran II wojny światowej, który walczył w bitwie o Iwo Jimę. Po wojnie został legendarnym biseksualnym naciągaczem oraz zaangażował się w aranżowanie potajemnych randek dla homoseksualnych gwiazd Hollywood. Zajmował się tym od lat 40. ubiegłego wieku aż do początków epidemii AIDS w latach 80.

Film dokumentalny powstał na podstawie napisanej przez Bowersa książki "Full Service: moje przygody w Hollywood i szalony seks z gwiazdami". "Scotty Bowers słynął z tego, że sypiał w Hollywood ze wszystkimi z wyjątkiem Lassie! A teraz nam o tym opowiada" - pisał o książce Anthony Lane z "The New Yorkera". "Bowers stał się legendarną postacią hollywoodzkiej subkultury gejowskiej. Ze szczegółami dokumentuje swoją relację i zabiera czytelnika za kulisy najbardziej fascynujących 'scen' tamtej epoki" - pisał z kolei recenzent "The Daily Variety".

Bowers prowadził swój biznes pod przykrywką stacji benzynowej położonej na obrzeżach Hollywood. Zapewniał dyskrecję, która umożliwiła mu prowadzenie tej działalności przez dziesięciolecia. Bowers był też inspiracją dla postaci, którą w serialu "Hollywood" Netfliksa zagrał Dylan McDermott.

Wideo "Hollywood": Oficjalny zwiastun

Luca Guadagnino wiązany jest również z powstającym remakiem "Człowieka z blizną" oraz ekranizacją "Władcy much" Williama Goldinga. Dla stacji HBO wyreżyserował serial "Who We Are", którego zwiastun został zaprezentowany na początku tego tygodnia, a na festiwalu w Wenecji pokazany będzie jego film dokumentalny "Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams". Do tego wciąż pracuje nad kontynuacją "Tamtych dni, tamtych nocy".