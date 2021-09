Logan Williams: Potwierdzono przyczynę śmierci nastolatka

Logan Williams był nastoletnim aktorem najlepiej znanym z roli młodego Barry'ego Allena w serialu "The Flash". Jego śmierć była szokiem dla opinii publicznej. Raport koronera potwierdził, że nastolatek zmarł na skutek przypadkowego przedawkowania narkotyków. Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce 2 kwietnia 2020 roku.



Jak podaje NBC News biuro kornera wykryło "fentanyl w zakresie, powodującym śmiertelne skutki".



Logan Williams: Matka o uzależnieniu syna

Matka chłopca, Marlyse Williams, w rozmowie z "New York Post" wyjawiła przyczynę śmierci syna już w maju 2020 roku. Było nią przedawkowanie fentanylu, jednego z opioidów, syntetycznego środka przeciwbólowego i anestezjologicznego. Zdradziła też, że chłopak walczył z uzależnieniem od trzech lat.

Marlyse Williams opowiedziała, że Logan rozpoczął karierę aktorską w wieku 9 lat. Cztery lata później przerwał ją na chwilę, bo nie radził sobie ze stresem, który towarzyszy przesłuchaniom do ról. Mniej więcej w tym samym czasie Marlyse odkryła, że jej syn pali marihuanę. Później przyszły kolejne używki, ale Williams nie ma pojęcia, kiedy syn sięgnął po fentanyl.



"Wypierał się tego wszystkiego, bo było mu wstyd" - twierdzi matka aktora. Aby pomóc mu w walce z uzależnieniem, wzięła kredyt i wysłała Logana na leczenie. Chłopak był na terapii w dwóch klinikach leczących uzależnienie. "Zrobiłam wszystko, co w ludzkiej mocy i co może zrobić matka. Mogłam jeszcze tylko spiąć się z nim kajdankami, by go ochronić" - dodała Marlyse.

Matka młodego aktora ma nadzieję, że śmierć Logana zwróci uwagę na zagrożenie, jakie niesie zażywanie opioidów i przekona uzależnionych do walki z nałogiem. "Jego śmierć nie pójdzie na marne. Pomoże wielu innym osobom" - powiedziała wtedy Marlyse Williams.

Urodzony w Vancouver Williams, dorastał na przedmieściach miasteczka Coquitlam.

Ekranowym debiutem nastolatka była rola w produkcji telewizji Hallmark "The Color of Rain", na planie której partnerował Warrenowi Christie i Lacey Chabert.

W kolejnych latach oglądaliśmy go w serialach “Flash", "Nie z tego świata" oraz wyprodukowanych przez Stevena Spielberga "The Whispers".

Zagrał także znaczącą rolę w produkcji Hallmarku "Głos serca", pojawiając się na ekranie w trzynastu odcinkach show.