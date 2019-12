Liu Yifei: Kim jest aktorka, która zagra Mulan?

W tytułową w disneyowskim filmie "Mulan" postać wciela się chińska aktorka Liu Yifei, która w castingu pokonała tysiąc konkurentek. Czy zrobi międzynarodową karierę?

Liu Yifei /Visual China Group /Getty Images

To właśnie chińska aktorka Liu wcieli się w postać wojowniczki Mulan w kolejnym filmie ze Studia Disneya. Aktorka jest znana i ceniona w Chinach, ale powoli staje się gwiazdą światowego kina. Rolę Mulan traktuje jako wyzwanie i swojego rodzaju trampolinę do międzynarodowej kariery.



Liu Yifei zagra Mulan w filmie pełnometrażowym z aktorską obsadą 19 lat po premierze filmu animowanego Disneya. 32-letnia chińska aktorka została wyłoniona na castingu spośród 1000 kandydatek. Płynnie mówi po angielsku, zna sztuk walki i ma aurę wystarczającą do zaprezentowania silnej postaci. Po Emmie Watson w "Pięknej i Bestii" oraz Angelinie Jolie w "Czarownicy", Yifei jest trzecią aktorką, która "ożywi" postać znaną wcześniej z animacji Disneya. Premiera filmu planowana jest na 27 marca 2020 roku.

Liu Yifei jest gwiazdą rozpoznawalną w Chinach, znaną też pod pseudonimem artystycznym Crystal Liu. W wieku 8 lat rozpoczęła pracę modelki, ale zajmowała się też muzyką, tańcem i aktorstwem. Mając 15 lat, już studiowała na Uniwersytecie Filmowym w Pekinie, a w 2004 r. zagrała pierwszą rolę w filmie "Love of May". W 2006 roku zawiesiła karierę aktorską, aby poświęcić się muzyce. Wydała pierwszy album, który okazał się narodowym sukcesem.

Wideo "Mulan" [trailer 2]

Liu Yifei jest również fanką francuskiej mody. Kulturę Francji pomógł jej poznać ojciec, nauczyciel języka francuskiego. Podczas Fashion Week Liu Yifei regularnie pojawia się w pierwszym rzędzie na pokazach swoich dwóch ulubionych domów mody: Christiana Diora i Chanel.

Yifei wystąpiła już w kilku filmach fabularnych, które odniosły duży krajowy sukces: "Love of May" z 2004 r., "Chinese Ghost Story" z 2011 r. oraz "The Assassins", za które otrzyma nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Makau w 2012 roku. Dzięki roli Złotego Wróbla w "Zakazanym Królestwie", gdzie zagrała obok Jackie Chana, Jeta Li i Michaela Angarano, Liu stała się rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Film, w którym grała z dwiema legendami kung fu, pozwolił aktorce również nauczyć się podstaw sztuk walki. Ta umiejętność przydała się na planie "Mulan".