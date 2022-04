Są tak samo nieprzewidywalne jak rodzinna Wigilia. Zawsze zaczyna się podobnie, ale nigdy nie wiemy do czego doprowadzi. "Listy do M. 5" to opowieść o tym, co dziś dla nas najcenniejsze, o bliskości.

W kolejnej odsłonie kultowego cyklu zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę.

"Listy do M. 5": Opis i gwiazdy filmu

Wojciech, który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina i Szczepan uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się, czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach.



To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. "Listy do M. 5" skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze.

W głównych rolach wystąpią Tomasz Karolak , Wojciech Malajkat , Agnieszka Dygant , Piotr Adamczyk oraz Janusz Chabior . Do grona nowych bohaterów dołączą Jan Peszek , Aleksandra Popławska , Maria Dębska , Mateusz Banasiuk , Marianna Zydek i Bartłomiej Kotschedoff .



"Listy do M.": Świąteczna tradycja Polaków?

"'Listy do M.' stały się nieodłącznym elementem naszych świąt. Nieustająco bawią, ale też pokazują, co tak naprawdę jest w życiu ważne. W nowej odsłonie filmu losy bohaterów skoncentrują się wokół poszukiwania bliskości. Piąta część naszej historii podkreśla, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy drugiej osoby u swojego boku" - mówi Marta Grela-Gorostiza, dyrektor działu fabularnego TVN

Reżyserem "Listów do M. 5" jest Łukasz Jaworski, twórca znanych tytułów, takich jak "Pajęczyna" czy "39 i pół". "Film kinowy stanowi oczywiście wyzwanie, to opowiadanie historii, swoista bajka o ludziach. Do pracy nad filmem podszedłem z dużym entuzjazmem, zwłaszcza że jest to praca nad nową częścią kinowego hitu o uznanej marce" - zapewnia Łukasz Jaworski.

Producentem filmu jest Tomasz Blachnicki, a kierownikiem produkcji Przemysław Malec. Scenariusz napisali Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski. Zdjęcia realizuje Marian Prokop (PSC). Za montaż odpowiada Jarosław Barzan (PSM), a za scenografię Wojciech Żogała. Kostiumami zajmuje się Katarzyna Baran a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Muzykę skomponował Łukasz Targosz. Za dźwięk na planie odpowiadają Marcin Matlak oraz Michał Walczyński. Dystrybutorem "Listów do M. 5" jest Kino Świat. Premiera filmu już 4 listopada.



