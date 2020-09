"Listy do M. 4": Nowi bohaterowie

1 / 5

Magdalena Boczarska jako Dagmara Kobieta, która postawi "zawodowe" życie Mela (Tomasz Karolak) na głowie. Zasadnicza, zdecydowana, "sfokusowana na target" bizneswoman, przedstawicielka londyńskiej centrali w Agencji Mikołajów, przyjeżdża do Polski, by wprowadzić zupełnie nowe, korporacyjne zasady do świata wigilijnych tradycji. Po latach przygód Mela - trafiła kosa na kamień. I chociaż Dagmara ucieka od magii świąt w korpo-znieczulicę, a Wigilię zamierza spędzić sama w hotelowym pokoju, to los szykuje dla niej Gwiazdkę, którą zapamięta na długo...